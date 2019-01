Martel se compromete a trabajar por un Teatre Lliure "no personalista"

El nuevo director del Teatre Lliure, Juan Carlos Martel, se ha comprometido a implicarse a fondo en "la refundación del Lliure" y trabajar en favor de "un teatro que no gire artísticamente alrededor de la figura de la persona que lo dirige".

En la presentación del proyecto con el que ha ganado el concurso a la dirección del Lliure tras la dimisión de Lluís Pasqual, Martel ha subrayado su intención de "actualizar" el Lliure y convertirlo en "un teatro del siglo XXI" que "sea reflejo de la sociedad y un ejemplo a seguir".

El nuevo Lliure "buscará la máxima paridad en la programación y los equipos artísticos" y se gestionará de forma "participativa", gracias a un sistema de comités y una reforma de los estatutos que permitirá renovar a todos los miembros del Patronato en un plazo aproximado de seis años.

"Yo no estoy aquí para labrarme una carrera -ha dicho Martel-, por lo tanto mi principal objetivo no es dirigir mis propias obras en el Lliure, sino transmitir las inquietudes de la sociedad".

Estas inquietudes deben ser el centro sobre el que pivote un Teatre Lliure "abierto, diverso, transversal y transparente", ha añadido.

Para conseguirlo, el Patronato ya está trabajado en la modificación de los estatutos de la entidad, cuyo borrador estará listo en febrero y que "pueden estar aprobados en mayo para que se apliquen la próxima temporada", según ha anunciado el presidente del Patronato, Ramon Gomis.

Estos estatutos dispondrán de un reglamento que "limitará los mandatos y defenderá la paridad", con un sistema de renovación cada dos años que permitirá que "en seis años prácticamente todo el Patronato sea nuevo".

"En esta casa hemos recibido muchos palos últimamente y tenemos que poder cerrar un capítulo e iniciar una nueva etapa", ha dicho Martel, en relación a la polémica dimisión de Pasqual, tras ser acusado por una actriz de trato denigrante.

La difusión de esta acusación en las redes sociales dio lugar a que el Teatre Lliure realizara un estudio de riesgos psicosociales entre sus trabajadores, cuyo resultado se ha hecho público este miércoles y que señala que "los trabajadores están mayoritariamente satisfechos laboralmente y el clima de trabajo es positivo", según Martel.

Tan solo se ha apreciado "un alto nivel de agotamiento en un 10 % del personal", que Martel intentará solventar con una programación menos extensa, y que abordará en la reunión que tendrá con el comité de empresa el próximo 1 de febrero, día en el que tomará posesión del cargo.

El nuevo director ha reconocido que Lluís Pasqual ha sido "uno de sus maestros", pero ha evitado definirse como su continuador: "Del proyecto de Pasqual tan solo he mantenido la reformulación del Radicals Lliure para dar espacio a las nuevas voces y la programación infantil y juvenil, que también se reformula".

Su proyecto artístico también pasa por programar como mínimo cuatro montajes internacionales en gira por temporada y apoyar a los creadores con programas de residencias.

Además, pretende que ningún creador repita dos años seguidos en la programación, que los proyectos generen actividades también fuera del marco de las artes escénicas, que se promuevan contenidos claramente comunitarios y dar voz a los silenciados.

Para ello, el Lliure "necesita más dinero del que tiene actualmente", según el nuevo director, por lo que pretende potenciar el área de captación de nuevos recursos y abrirse al patrocinio.

Martel ha anunciado estos cambios acompañado de una treintena de trabajadores del Lliure para subrayar la importancia del trabajo en grupo, entre ellos la nueva directora artística adjunta, Georgina Oliva.

"Mi madre me dijo una vez 'intenta dejar el mundo un poco mejor de como lo has encontrado' y con esta idea me he presentado a la dirección del Lliure, un teatro que siento mío desde que trabajé aquí por primera vez en 2006", ha concluido.