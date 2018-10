Martha Reeves: "Cantar es mi hogar y allí estaré hasta que muera"

Sumidos aún en la resaca por la muerte de Aretha Franklin, España recibe esta semana la visita de otro icono de Motown Records y de la "música hecha desde el corazón y el alma", Martha & The Vandellas, cuya líder no entiende otra jubilación que la que siguió "la reina del soul".

"Soy un pájaro, siempre lo he sido, cantar es mi hogar y allí estaré hasta que muera, nunca oí hablar de un cantante que se retirara", sentencia Martha Reeves (Eufaula/Alabama, 1941) en una charla telefónica con Efe a sus 77 años.

El destino quiso que precisamente en las horas en las que el mundo velaba a Franklin el pasado mes de agosto, la intérprete de éxitos como "Jimmy Mack", "Dancing in the street" o "Nowhere to run" se sumiera en el luto por Eudora, la menor de sus once hermanos, todos con aptitudes artísticas.

La hija mayor de Elijah Reeves y Ruby Lee Gilmore acabó en Detroit junto a su familia y participó muy activamente no solo en la iglesia de la que su abuelo era reverendo, sino también de la música, parte sustancial de su educación en tiempos en los que "no había televisión".

"La música ha sido siempre parte de mi vida", ratifica quien se convirtiera durante la década de los 60 en uno de los nombres más destacados del sello discográfico Motown.

Allí llegó tras ser descubierta como cantante en un club nocturno, pero no arrancó su andadura tras el micrófono, sino en el departamento de A&R (el que recluta artistas y repertorio para ellos).

"Era habitual que los empleados del sello también fueran intérpretes. Fue Berry Gordy, dueño y creador del sonido Motown, el que escuchó una de mis demos y ordenó que se publicara", rememora Reeves, quien dio sus primeros pasos como corista en producciones como "Stubborn kind of fellow", primer éxito de Marvin Gaye, entonces un batería y compositor desconocido.

Fueron numerosas las formaciones femeninas que alimentaron la leyenda musical de aquellos años: The Supremes, The Ronettes, The Crystals, The Angels, The Marvelettes... y The Vandellas, el conjunto de Martha Reeves.

"Los estudios nunca cerraban, se hacía música durante todo el día en la casa de Berry Gordy", recuerda Reeves, quien se declara "afortunada y privilegiada por haber participado de todo aquello" hasta que el sello se mudó a California en los años 70.

A este respecto, indica que la película "Dreamgirls" pareciera "una recopilación" de lo que vivieron las cantantes estadounidenses que se convirtieron en estrellas en esa época, el brillo y el éxito por un lado, pero también el machismo y la segregación racial.

"A las mujeres siempre se nos puso en otra categoría diferente de los hombres hasta que nos liberamos. No se nos podía comparar con ellos", lamenta sobre el primer punto.

Respecto del segundo, con la mirada puesta en el Gobierno actual de Donald Trump, esta mujer que durante un breve período ejerció la política, denuncia que "hay cierta tendencia a olvidar la historia, incluidas las barreras raciales que tuvimos que superar".

Sincera, comenta a continuación que no sigue a ninguna artista de r&b de la actualidad, ya que lo que le interesa es "la música hecha por músicos reales, desde el corazón y el alma".

"No me puedo identificar con la mayoría de esos sonidos que ahora se hacen sonar tan altos", explica Reeves, que mañana recalará en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid y el miércoles en la sala Barts de Barcelona con "música para enamorarse y disfrutar la libertad".