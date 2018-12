Martínez-Lázaro: Si piensas en hacer una película de éxito,"al final, churro"

El director de la película más taquillera del cine español, Emilio Martínez-Lázaro, vuelve este viernes a las salas españolas con la comedia romántica "Miamor perdido", con Dani Rovira de nuevo como protagonista. Y aunque es sabido que las fórmulas mágicas para lograr el éxito no existen, el cineasta cuenta, en una entrevista con Efe, cuál puede ser el secreto.

"Pues que me tiene que gustar a mí", explica.

"Y cuando no me gusta lo corrijo inmediatamente, porque, como sigo mi gusto, lo hago hasta el final. Y luego, esperar que salga bien. No hay otro método, es falso cuando alguien te dice que se puede (hacer algo). Cuando se pone uno a pensar cosas para que funcione bien, para que sea comercial, y para que no se qué -dice muy gráficamente-, al final, churro".

El director, autor de una quincena de cintas -cuatro de ellas, récord de taquilla, y "8 apellidos vascos", récord absoluto con más de diez millones de espectadores-, reconoce que esta se acerca más a cintas como "Amo tu cama rica" (1992) que a la "astracanada" que fueron "los apellidos".

A estas alturas, comenta divertido, "creo que ya ha quedado claro que me interesan las historias románticas, comprendo que para alguien de mi edad esto puede resultar pobre, pero ya no pienso cambiar", afirma en declaraciones a Efe.

"(Javier) Fesser también tiene 'eso'", dice Martínez-Lázaro, fan de "la película aquella del Opus" ("Camino", 2008), y de esta de ahora ("Campeones", 2018, de momento, la más taquillera de 2018).

En "Miamor perdido", explica, "me meto con la idea tradicional y conservadora de que las relaciones amorosas son para toda la vida. Ellos saben que esto no dura y quieren evitarse el final; es una tontería, una idiotez, pero en eso se basa la risa".

"Ellos" son Michelle Jenner y su actor fetiche, Dani Rovira, para quien se escribió esta película.

"Yo quería decirle al público que este señor que hizo una interpretación en tono de farsa de dos películas de un éxito arrollador es un actor muy bueno capaz de hacer algo muy distinto. Hace una interpretación de comedia moderna y llega incluso a la tragicomedia, en la parte final", adelanta.

Martínez-Lázaro dice que "ya siempre" trabaja con guionistas; en este caso, su hija Clara, también directora de cine, y Miguel Esteban, guionista de El intermedio o El fin de la comedia.

La película cuenta la guerra abierta de una pareja que, antes de vivir la decadencia de su amor, decide dejarlo.

Lo que pasa, explica Rovira, es que, por sus profesiones -ella es actriz, él monologuista-, "los dos son bastante peliculeros y cuando ven que su amor está en lo más álgido, lo dejan; es como Iniesta -resume en broma-, que en lo más alto de su carrera decide irse".

"Pero al final de la película se ve que, aunque lo intenten, les puede el amor", resume Jenner

A la actriz, lo que le gusta de "Miamor perdido" es precisamente "los jardines un poco incorrectos en los que se mete", como las cosas "no del todo suaves" en las que acaban metidas los personajes, dice eufemísticamente.

Rovira ve que la cinta "habla mucho del amor, pero sin estar tratada con los violines y los algodones de las comedias románticas clásicas, sino desde el miedo de sus protagonistas, desde sus inseguridades".

"Habla del miedo que ha existido siempre al compromiso sentimental, es algo que ha existido siempre, pero ahora ya es brutal. La gente espera hasta unas edades brutales para unirse como pareja (y lo hacen), porque creen que están mejor acompañados que solos", abunda el director.

Para este viudo, que asegura estar sólo divinamente, este es un problema que se le plantea más a los jóvenes, "como es lo normal". Y también se ocupa del cambio de dimensión en la vida de los jóvenes de hoy de la convivencia con sus mascotas, "un signo de civilización" enorme para un país como España, heredera de tradiciones un tanto bárbaras, como el maltrato animal.

Aunque el éxito nunca está asegurado, Jenner se aventura a opinar que "cuando todos en sus departamentos son muy buenos, el director ha hecho cosas muy buenas y el guion es muy bueno, entiendes que la película va a ir más bien que mal, pero la fórmula exacta no existe", a lo que Rovira concluye que, si la hubiera, "los bancos harían películas".

Por Alicia G.Arribas.