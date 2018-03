Maruja Torres habla en la Biblioteca Nacional de los libros de su vida

Periodista, escritora y reportera de guerra, Maruja Torres es una enamorada de los libros, a los que debe su "construcción como persona", dice. Una lectora voraz que hoy hablará en la Biblioteca Nacional sobre los libros que la han acompañado a lo largo de toda su vida.

La conferencia, que se desarrollará dentro del Festival "Ellas Crean", tendrá lugar a las 19.30 horas en el Salón de Actos de la biblioteca Nacional.

Maruja Torres (Barcelona, 1943), un referente del periodismo, comenzó su andadura profesional en su ciudad natal, donde ejerció el periodismo entre 1964 y 1981, una profesión que comenzó de manera autodidacta, alimentada por su amor por los libros, por la infatigable lectura, a la que se inició de pleno a los 7 años.

"Soy la persona que soy gracias a lo que he leído desde que comencé desde los 7 años, cuando pasé de los dibujos a Oliver Twist, de Dickens", explica a Efe la escritora.

"Entre los libros que más me marcaron se encuentra, por encima de todo, Dickens -explica- por el descubrimiento de la pobreza que me transmitió, porque me di cuenta de que era algo mundial, que no solo era la mía, la de mi vida en el barrio chino, y que yo no era la persona más desgraciada, que había muchos pequeños desdichados por el mundo".

Una aventura por los libros que comenzó, según dice Torres (Premio Planeta y Premio Nadal) gracias a su tío que la descubrió la librería Salas, una librería de viejo en las Ramblas, al lado del Liceo, donde a los 14 años, con los cinco duritos que tenía para gastar, porque ya trabajaba, alquilaba libros.

Dostoievski con "Los hermanos Karamazov" es otro de los libros que fueron fundamentales para la construcción de la escritora, asegura, y tras los rusos siguieron los americanos, la llamada "Generación pérdida", con Hemingway, Steinbeck o Fitzgerald. Después Unamuno, Flaubert, Clarín...y hasta Corín Tellado, "todo un aprendizaje sobre la sexualidad en una España franquista", añade la autora de "Diez veces siete" o "Mientras vivimos".

Torres, que hoy es, "por encima de escritora, lectora", lee en libro electrónico y ha regalado parte de su gran biblioteca. "Me he quedado con lo fundamental por un cambio de casa, pero los llevo puesto", añade con ironía, una de los rasgos que caracterizan a esta periodista, premio Francisco Cerecedo o Víctor de la Serna.