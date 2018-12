Mateo: Estoy orgullosa de los pasos que hemos dado pero no plenamente feliz

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha asegurado hoy que está "orgullosa y contenta de los pasos" que ha dado la corporación desde que llegó a la dirección de la radiotelevisión pública, aunque ha reconocido que no es "plenamente feliz" y que le gustaría "avanzar más todavía".

De esta forma se ha pronunciado Mateo en la Comisión Mixta de Control parlamentario a RTVE al responder al senador del PSOE José Carmelo Cepeda sobre el balance que hace desde que está al frente de la corporación pública.

"Me gustaría que los españoles estuvieran tan orgullosos de su televisión pública como los ingleses están de la suya. Me siento orgullosa y contenta de los pasos que hemos dado en la corporación desde mi llegada, pero no plenamente feliz. Me gustaría avanzar más todavía", ha dicho.

Mateo ha negado que la audiencia de los informativos de TVE esté "naufragando", tal y como le ha recriminado el portavoz del PP Ramón Moreno, para quien los noticieros de la cadena pública "cosechan mínimos históricos".

"No hace nada para remediarlo porque realmente no sabe y porque una vez cometida la tropelía de purga, ya no puede pagar el declive del sectarismo, falta de capacidad o el descarado seguidismo gubernamental", ha criticado Moreno.

Mateo ha explicado que en noviembre los informativos bajaron 8 décimas, hasta el 13,3 %, y ha recordado que en octubre subieron más de un punto.

"Los datos no son los que nos gustaría, pero ya le he dicho en otras ocasiones que las audiencias, siendo importantes, no me preocupan demasiado. Mi máxima preocupación es hacer una televisión pública de calidad. Y le aseguro que eso lo estamos haciendo", ha aseverado.

El mayor rifirrafe que ha tenido esta tarde Mateo con los parlamentarios del grupo popular ha sido a raíz de las acusaciones de que no contesta "cumplidamente" a sus preguntas y "con respeto".

La administradora única ha lamentado esta "percepción subjetiva" de los diputados y senadores populares, a quienes ha recordado que ha contestado a "más de mil preguntas por escrito y a 30 orales".

"Le aseguro que no es mi intención, me comprometo a intentar revertir esa sensación que usted tiene", le ha dicho a la senadora Susana Camarero, quien le ha exigido que "deje el sectarismo" y "su tirria al PP" y que conteste a todo lo que le preguntan.

Pese a no estar en el orden del día, varios diputados, entre ellos, el portavoz de Cs, Guillermo Díaz, le han preguntado sobre la decisión de un juzgado de Madrid de declarar nulo el cese de Álvaro Zancajo como director del Canal 24 Horas y ordenar a RTVE que le reponga sus anteriores condiciones laborales.

Aunque en un principio Mateo no ha respondido, finalmente ha aprovechado una respuesta a una diputada del PP para explicar el asunto y recalcar que las dos demandas presentadas por el periodista fueron tras la moción de censura y después de que el Gobierno aprobara un decreto ley para renovar a la cúpula de RTVE.

Sobre la negociación del convenio colectivo de RTVE, la periodista ha indicado que es "bastante larga" y que la dirección quiere "avanzar de forma fructífera" pero que depende de la voluntad de ambas partes.

En respuesta al diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto, que le ha pedido que reclame a Hacienda "levantar la mano respecto a las contrataciones, Mateo se ha referido al presupuesto "limitado" que hay, aunque ha confiado en que el próximo año les permita hacer "alguna contratación"

Respecto a las denuncias de los Consejos de Informativos, Mateo ha recalcado que desde su llegada a la corporación los casos de malas prácticas denunciados "han bajado de 70 a 4" y ha subrayado que "ninguno ha sido por manipulación o censura", sino "por una equivocación de quien hacía los informativos en ese momento".

"Les animo a que sigan vigilantes porque sus informes, sin duda, nos ayudan a hacer una RTVE mucho mejor y mejorar nuestro servicio público", ha opinado.