Matt Bomer y "Papi Chulo", esperanza humanista en "tiempos de división"

La singular amistad entre un humilde trabajador latino y un presentador de televisión blanco y gay es la base de "Papi Chulo", cuyo protagonista, Matt Bomer, opinó que en épocas de confrontación y odio como la actual esta cinta lanza un mensaje humanista y de esperanza contra los tópicos.

"Creo que vivimos en tiempos de mucha división donde la gente nos está animando a construir muros entre las comunidades", dijo el actor a Efe.

"El hecho de que aquí tengamos dos personajes diferentes, ambos de comunidades que han sido marginadas o que pueden ser estereotipadas en el cine, que les demos una profundidad real y una dimensión humana, y que sean capaces de conectar entre ellos y convertirse en mejores personas por eso, creo que es un mensaje muy importante", agregó.

Ganador del Globo de Oro al mejor actor de reparto de una serie por "The Normal Heart" y conocido también por películas como "Magic Mike" (2012), Bomer (Webster Groves, EE.UU., 1977) encabeza junto al latino Alejandro Patiño el reparto de "Papi Chulo", una película modesta y emotiva, entre el drama y la comedia, que llega el viernes a los cines estadounidenses.

Con la dirección de John Butler, "Papi Chulo" se centra en Sean (Bomer), un popular presentador del tiempo con muchos problemas personales, que trata de ocultar, debido al fin de una relación sentimental.

Tras desmoronarse durante una emisión televisiva, Sean afronta una reforma casera para la cual contrata a Ernesto (Patiño), un trabajador mexicano con el que entabla una improbable y tierna amistad.

Aplaudida en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y con el característico aire del cine "indie" que con una historia muy sencilla llega al corazón de los espectadores, "Papi Chulo" se apoya en dos notables interpretaciones de Bomer y Patiño y en las dudas y contradicciones íntimas de sus dos personajes.

"La gran dicotomía de Sean es que, sobre el papel, es alguien que debería ser feliz y sentirse realizado, pero no: se está muriendo por dentro", describió Bomer.

"Intenta presentar una cara bonita al mundo, algo que da tensión cómica al personaje. Pero como vemos en la primera escena, cuando tiene un ataque de nervios en mitad de su predicción meteorológica, se está rompiendo en pedazos", añadió.

En ese momento aparece Ernesto, que representa casi un mundo opuesto al suyo.

Sean es blanco, gay y tiene una vida casi de clase alta, Ernesto vive en un barrio modesto y latino; uno se encuentra prácticamente solo, el otro cuenta con una gran familia mexicana a su lado; y mientras el primero se hunde arrastrado por el pasado, el segundo parece respaldarle en todo.

"En Ernesto ve a alguien con la estabilidad que anhela", afirmó Bomer.

"Sean no puede siquiera estarse quieto y aquí llega alguien sólido como un roca y con quien es capaz de ser su más auténtico yo. Es alguien que le escucha y acepta su humanidad", aseguró.

No obstante, Ernesto apenas chapurrea inglés, lo que da pie a algunas divertidas situaciones en "Papi Chulo".

En este sentido, Patiño indicó que su álter ego trata "poquito a poco" de "entender qué tipo de persona" es Sean.

"La primera vez, cuando me quita del trabajo y vamos a un lago para remar un barquito, me dice: '¿Sabes qué, Ernesto? Tú eres una persona que sabe oír muy bien. Gracias por eso'. Y yo no le entiendo porque no hablo inglés. Ese es el chiste de los personajes", explicó.

"¿Por qué me está quitando y poniendo en situaciones que no debo estar yo? Llamo a mi esposa y le digo: 'No sé, estoy aquí en un barco, con un gabacho, le estoy remando. Y luego vamos a caminar y ni es domingo, me está dando dinero. Todo lo que estamos haciendo es algo de placer'", contó sobre un Ernesto que, al principio, no entiende las carencias emocionales de Sean.

Por último, Bomer, que está casado con el publicista Simon Halls, destacó que la homosexualidad de su papel se trata en "Papi Chulo" sin recurrir al trazo grueso.

"Su sexualidad es en el fondo una parte bastante pequeña de quien es (...). Vemos su vida profesional, sus amigos, algo de su vida romántica, con lo que se enfrenta como ser humano: simplemente una visión completa de quién es. Y no es un rol tradicional y estereotipado en absoluto", dijo.

"Y eso es lo que buscas para cualquier personaje, no solo para los LGBTQ+: simplemente para cualquier personaje", finalizó.