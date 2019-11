Mattoti lleva al cine film de animación nacido de clásico infantil de Buzzati

El dibujante italiano Lorenzo Mattotti ha presentado en el Festival de Cine Europeo de Sevilla "La famosa invasión de los osos en Sicilia", película de animación nacida del cuento homónimo de Dino Buzzati, considerado uno de los clásicos de la literatura infantil italiana.

En conferencia de prensa Mattoti ha dicho que Buzzati (1906-1972) es “parte de mi cultura, he tenido mucha influencia por su parte, también era pintor, me influenciaron sus cuadros, sus imágenes, su manera de contar las cosas”, recordando que la primera vez que leyó el libro “era muy joven, me fascinó y también la capacidad de contar la historia como él la contaba”.

“Encontré en los libros de Buzzati algo de fabuloso de misterio, su obra es un conjunto de todo esto, y me pregunté por qué nadie había decidido adaptarlo al cine, de modo que cuando mi productora me preguntó qué me gustaría hacer le di el libro, le invité a leerlo, y gracias a eso comenzó este proyecto”, ha dicho.

Sobre el proceso, ha explicado que “la primera referencia fueron sus dibujos metafísicos, surrealistas, luego pensamos en raíces estéticas para la película, mezclando arcos romanos, luces mediterráneas, e incluso trabajamos con la luminosidad de la ciudad para sacar adelante la película”.

La película, además, tiene mucho de proyecto personal, porque "son 40 años de experiencia, y el cine te ayuda para darte la profundidad que requiere este formato”, aunque “no le quería dar la materia que dan los lápices de colores, sino el aire, las sombras, jugar con los contrastes que te dan las sombras y la luminosidad, pero a la vez crear vacíos”, ha explicado.

Además, “nos divertimos mucho poniendo los dibujos de Buzzati en los frescos del Palacio Real e incluso en la tapicería”, pero “siempre hay un gran amor detrás para la pintura italiana, porque cada elemento es un elemento gráfico, una iconografía más estética, y sin miedo al color, porque nunca he tenido miedo a la fuerza de expresión y comunicación del color y su energía creativa”.

La película narra la historia de cómo los osos acaban invadiendo Sicilia para recuperar al hijo perdido del Rey Oso, concebida como “una parábola sobre la colonización, la apropiación cultural y la utilización despótica del poder”.

Mattotti es un historietista, artista gráfico e ilustrador que, entre otros galardones cuenta con un Premio Eisner en 2003 por su ‘Doctor Jekyll y Sr. Hyde’, mientras que sus ilustraciones han sido publicadas en revistas como Cosmopolitan, Vogue, Newyorker, Le Monde y Vanity Fair.

Ha colaborado con figuras como Lou Reed, Soderbergh y Antonioni, entre otros artistas de diversos géneros.