McConaughey: "Mi héroe es la persona que quiero ser y jamás lograré llegarle"

El actor estadounidense Matthew McConaughey, ganador del Óscar al mejor actor en el 2013 por 'Dallas Buyers Club', reconoció hoy que jamás logrará alcanzar a su héroe, porque se trata de la persona que desea ser.

"Mi héroe es la persona que quiero ser y jamás lograré llegarle; seguiré correteando detrás de mi héroe", dijo hoy el también productor en el evento México Siglo XXI, que transcurre en la Ciudad de México.

Vestido de un blanco impecable, McConaughey saludó en español a los 10.000 becarios de la Fundación Telcel reunidos en el Auditorio Nacional, principal teatro del país y luego reveló detalles de su carrera profesional, sus costumbres y maneras de ver la vida.

El actor contó que cuando leyó el libro "The greatest salesman in the world" decidió dejar su carrera de derecho para dedicarse a la actuación.

"He disfrutado todas las películas y estoy contento por el motivo (por el que) las escogí. He tenido buenas experiencias en todos los trabajos. A veces no resultó ser lo que quería, pero todas las experiencias fueron positivas", eñaló.

McConaughey dio el gran golpe de su carrera en 2013,cuando en 'Dallas Buyers Club' interpretó a Ron Woodroof, un electricista a quien le diagnostican sida y le dicen que le queda un mes de vida.

"Perdí 47 libras (21,3 kilos) para esto, era mi trabajo, bajaba dos libras y media a la semana. Era mi trabajo, otras veces me tocó subir de peso y fue más divertido", aseveró.

Según dijo, poco después obtuvo el Óscar en una ceremonia en la que quedó anonadado al escuchar su nombre como ganador de la estatuilla.

"Estaba aturdido, tratando de respirar. Pensé que de los nominados ninguno de los demás nombres comenzaba con M y me di cuanta que habían dicho mi nombre; tengo el Óscar en mi casa en Malibú, California, en un anaquel en la sala", confesó.

McConaughey aconsejó siempre dar gracias porque así la vida será mejor, lo cual trata de poner en práctica en su fundación.

A una pregunta del auditorio sobre cómo utilizar mejor el tiempo, McConaughey aconsejó dar prioridad a las cosas importantes.

"Solo tenemos 24 horas, me encantaría que fueran 36, así que uno empieza a dar prioridad a cosas. Hay momentos en los que vas a trabajar 18 horas al día. Es duro pero hay que hacerlo, le explico a mis hijos que no nos vamos a ver en la noche, así que el sábado, mejor le digo que no a los amigos del golf y me quedo con mi mujer y mis hijos".

McConaughey opinó que para el mundo es importante que todas las personas tengan acceso a la educación, sin importar raza, o género.

"Es genial si tenemos las mismas oportunidades para todos, sin importar de dónde vienes, tu género o color", concluyó.