Mediapro presenta en sociedad su estreno en la animación

La productora española Mediapro, que se estrena en el cine de animación con "Mudanza dimensional", presentó este jueves ese proyecto en el foro Cartoon Movie de Burdeos, plataforma de coproducción que puso en el mapa su futura película ante los principales profesionales europeos del sector.

Y su llegada no pasó desapercibida: el reparto de diademas de plástico como las que lleva su protagonista, Lali, contribuyeron a despertar el interés por una cinta firmada por Joaquín Reyes y Miguel Esteban y también dirigida por Manuel Sicilia, responsable de éxitos como "Justin y la espada del valor".

Lali es una niña de nueve años y mucha imaginación y sentido del humor a la que Andus le hace la vida imposible en el colegio. La noticia de una futura mudanza le hace mucha ilusión hasta saber que su familia va a X-222, una nueva dimensión donde no tiene cabida Monstruo, su amigo imaginario.

"Leímos las primeras versiones de guión y nos enamoramos. El proyecto surgió de una manera muy orgánica, prácticamente como han surgido todos los de la casa", explica a Efe Eva Garrido, del departamento de cine de Mediapro.

Reyes, actor, cómico y guionista en programas como "La hora chanante" o "Muchachada Nui", y Esteban, padre de la serie "El fin de la comedia", nominada a los Emmy internacionales como mejor comedia, se lo propusieron y consiguieron embarcar a Mediapro en un nuevo género.

Tras 25 años vinculada al entretenimiento televisivo, las series y los largometrajes de imagen real, la compañía estrena etapa "con humildad" y asociada a Rokyn Animation, estudio con dos décadas de experiencia y filmes como el de Justin o "El lince perdido", también dirigido por Sicilia.

Este último tenía ganas de centrarse en una chica como protagonista: "Y más una tan original como esta, que es un personaje que realmente te enamora desde el minuto cero".

"Hablamos del acoso escolar pero de forma no directa, y creo que muchas veces es la mejor manera de tratar los temas, de forma mucho más sutil y emotiva", añade Sicilia, a quien le sorprendió que, ideado por dos cómicos como Reyes y Esteban, el filme tuviera "un corazoncito (...) súper potente".

La película, con un presupuesto aproximado de diez millones de euros, tiene trabajado el guión y el desarrollo visual de los personajes principales y algunos decorados, pero a su producción aún le quedan unos dos años y medio por delante.

Al Cartoon Movie llegan para medir su interés y construir su estructura de financiación, y Mediapro no es la única productora que decide apostar también por la animación tras años dedicada a la ficción.

La francesa Offshore es otro ejemplo, en su caso con "Tre Infanzie", un filme autobiográfico con el que amplían su público y en el que el italiano Simone Massi, a través de su historia, la de su madre y su abuela, recorre la de Italia durante el siglo XX.

"La animación ahora es más libre respecto a los temas a los que puede aproximarse. Nuevos actores te permiten llegar a nichos mundiales", resume sobre esa tendencia el productor Manuel Cristóbal, que presenta "Buñuel en el laberinto de las tortugas", por la que Salvador Simó ha ganado el premio Cartoon Tribute al mejor director.

En total, esta XXI edición de Cartoon Movie, inaugurada ayer y que se clausura este jueves, ha hecho hueco a 66 proyectos, de los que seis, incluidos el de Buñuel y el de Mediapro, están producidos o coproducidos por compañías españolas.

"Es un muy buen sitio para conseguir coproductores que se interesen en tu proyecto", destaca Roger Torras, productor de "Gus, el perro guía", que recurre al 3D porque "hoy en día para llegar al público infantil es quizá una de las técnicas más fáciles".

Completan el elenco español "The tree of ears", historia poética en la que la música sustituye al diálogo; "Steve & Jacob", protagonizada por insectos y que enseña la importancia del trabajo en equipo, y "My grandfather used to say he saw demons", un drama sobre las relaciones humanas y la recuperación de las raíces familiares.