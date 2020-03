Medio millón de personas ve conciertos en Facebook de auditorios europeos

Cerca de medio millón de personas ha seguido los conciertos retransmitidos a través de Facebook en la primera semana del proyecto "Music of the day from Europe’s Concert Halls", impulsado por ECHO y en el que participan auditorios europeos, entre ellos el de Barcelona.

La iniciativa presenta por primera vez, y de forma simultánea y sincronizada, un concierto diario desde una de las principales salas de conciertos de Europa a través de Facebook.

La primera semana del proyecto "Music of the day from Europe’s Concert Halls" se ha completado con una audiencia de 458 833 personas, según ha informado el Auditori de Barcelona.

Solo desde el perfil de Facebook del Auditori unas 50 000 personas han visto estos conciertos, que está previsto que continúen mientras dure el confinamiento.

La pasada semana se proyectaron actuaciones desde el Het Concertgebouw de Ámsterdam, el Gulbenkian de Lisboa, el Palau de la Música de Barcelona, Elbphilharmonie de Hamburgo, el Megaron de Atenas o el que ofreció el Auditori, con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña en la Sagrada Familia.

Durante esta semana los conciertos recalarán en Oporto, Viena, Dortmund y, nuevamente, en Ámsterdam, desde donde se retransmitirá el viernes 3 de abril la "Pasión según San Mateo" de Bach desde el Het Concertgebouw de Ámsterdam con la dirección de Ivan Fischer y con los solistas Mark Padmore y María Espada.

Puesto que es una obra de larga duración, este concierto se avanzará una hora y empezará a las 19 horas.

Coincidiendo con la Semana Santa también se ofrecerá la "Pasión según San Juan" de Bach el viernes 10 de abril desde la Filarmónica de Colonia con el Bach Collegium Japan, dirigido por Peter Kautz.