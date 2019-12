Melendi no teme abrirse en sus nuevas canciones para llegar a su público

El cantante español Melendi estrenó la semana pasada su disco "10:20:40" en el que una vez más explora su interior y habla de temas personales, y sobre esta introspección habló con Efe este miércoles y afirmó que "hay que escoger" qué hace y cuenta de su vida.

"Esos miedos (a exponerse) siempre los tienes, pero uno tiene que escoger para qué quiere usar lo que hace en la vida. Hay canciones que se quedaron en el tintero porque no quería pasar cierto limite, pero hay algunas que creo que pueden ser nutritivas para mí o la interpretación puede ser buena para otras personas", explicó.

Ramón Melendi (Oviedo, 1979) recoge en su nuevo disco temas como "La chica perfecta", una declaración de amor a su esposa, y "El ciego", junto al dúo colombiano Cali y El Dandee, con los que hace un homenaje a su dilatada carrera.

El título se debe a los diez discos que lleva publicados, los 20 años de carrera musical y sus cuarenta años de edad.

Por eso, hay algo que le dice al asturiano que este trabajo no será como los anteriores.

"Podría decirte que es igual de los demás pero hay algo en mi fuero interno que me dice que no. Creo que lo voy a recordar como un antes y un después de algo, pero esto es una sensación, no sé decirte qué es ese algo", detalló.

Melendi recordó también los inicios de su carrera, en los que era un joven con rastas que cantaba sobre todo rumba.

Si bien su imagen actual dista mucho de ese joven, la rumba es un género musical que nunca ha dejado del todo a un lado.

"Quedan muchas cosas (del Melendi del inicio), queda la esencia, esas ganas de aprender, de descubrir y de seguir avanzando. También está esa creatividad que creo que tengo. Pero el paquete y las creencias que envuelven al Melendi de ahora no tienen mucho que ver", aceptó.

Melendi, muy maduro y seguro de sus ideas, se mostró admirador de artistas que como Joaquín Sabina, Fito Cabrales - de Fito y los Fitipaldis- o Robe Iniesta -Extremoduro-, quienes han influido en su música, que ha evolucionado de manera aperturista, tocando estilos como el pop o ritmos más urbanos.

El paso del tiempo también le ha dado al asturiano grandes aprendizajes, muchos de los cuales han venido a raíz de ser padre de cuatro hijos, con quienes, aseguró, ha aprendido que los niños tienen mucho que enseñar a los adultos.

"Me han cambiado la visión de las cosas. A nivel artístico no sé si afecta directamente, lo que sí sé es que la vida afecta a tus opiniones. Todo esta relacionado y yo soy yo y todo lo que me rodea", expresó.

Además, Melendi también ha sido juez en el concurso de talentos de televisión "La voz kids" en sus versiones española y mexicana, por lo que ha podido conocer a muchos niños con grandes habilidades para la música con los que ha disfrutado y que le han hecho crecer como persona.

"Los niños que se presentan a 'La Voz' son niños con mucha personalidad. Por eso decidí dejar 'La Voz' de adultos. Aquí no hay rivalidad ni entre 'coaches' ni entre niños mientras que en la voz de adultos piensan que se están jugando algo más y es mentira. No dependen de nadie más que de ellos mismo", aclaró.

Actualmente el cantante está teniendo mucho éxito y seguidores en México y en toda Latinoamérica, por lo que pasa entre tres y cuatro meses al año fuera de casa.

Aun así, hasta ahora ha conseguido hacer un buen balance entre la vida profesional y la familiar a pesar de que ha deseado que España y América estuviesen más cerca, algo que le resultaría natural por el estilo de vida.

"El mundo va hacia eso y no tenemos que ofrecer resistencia. La globalización, internet y las redes, que a veces se critican, tienen su parte positiva también. Ahora nos enteramos de muchas cosas que antes estaban en el ocultismo más absoluto", finalizó.

El próximo 22 de febrero Melendi se presentará en la Arena Ciudad de México, donde dará un concierto "con muchas luces y espejos" reflejando los dilemas y los enfrentamientos con uno mismo.