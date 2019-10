Mendoza: No sé si se puede resolver el tema de Cataluña, pero se debe abordar

El escritor Eduardo Mendoza, que este lunes ha presentado en Barcelona su última novela, "El negociado del yin y el yang", ha dicho, sobre el conflicto catalán, que no sabe "si se puede resolver, pero, al menos, sí se debería abordar".

Mendoza escribió años atrás, en plena efervescencia del "procés", un pequeño libro-manifiesto, "¿Qué está pasando en Cataluña?", para dar elementos de reflexión a gente del resto de España e incluso de fuera de España que opinaban del asunto sin mucho conocimiento.

Preguntado sobre cómo ve la situación actual, ha dicho que la ve "mal" porque no ve "hacia donde puede conducir, es negativo para todo, y se podría definir como una 'no win situations', como se refieren los que hablan del 'brexit'".

El escritor ha añadido: "No se ve solución a la vista de algo que está causando un perjuicio duradero, económico, de imagen, social, por no abordar el problema; y no sé si se puede resolver, pero sí se tendría que abordar y no sé si hay solución, pero sí soluciones".