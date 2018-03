México y España competirán en el primer festival de Cannes de series

México y España competirán en la primera edición del Festival de Series de Cannes, el próximo mes de abril, con los trabajos del mexicano Gael García Bernal, cocreador de "Aquí en la tierra", y del español Cesc Gay, con "Félix", protagonizada por el intérprete argentino Leonardo Sbaraglia.

El Canneseries, que aspira a convertirse en el certamen de referencia internacional para las series, otorgará 6 estatuillas: mejor serie, mejor música, mejor guión, mejor intérprete, mejor intérprete especial (para parejas o grupos de actores), y mejor serie digital.

Entre las 10 producciones preseleccionadas para el premio final destacan también trabajos de Estados Unidos, Noruega, Alemania, Italia, Bélgica e Israel, anunciaron hoy los organizadores de Canneseries.

Los galardones al mejor intérprete y al mejor intérprete especial no distinguirán entre actores o actrices en función del sexo.

Algunas de las creaciones cuentan con nombres tan conocidos, como García Bernal, la española Ariadna Gil y el hispanomexicano Daniel Giménez Cacho en "Aquí en la tierra", o el mexicano Raúl Mendez, en la serie israelí "Miguel", rodada en parte en Guatemala, también en liza.

Otro título seleccionado es la italiana "Il Cacciatore" (El Cazador), una adaptación del libro de Alfonso Sabellace, "Cacciatore di mafiosi" que revive la lucha del magistrado Saverio Barone contra Cosa Nostra en los años 90.

Entre 130 producciones internacionales, el jurado ha preseleccionado igualmente "Killing Eve" (EEUU), "When Heroes Fly" (Israel), "Mother" (Corea del Sur), "State of Happiness" (Noruega), "The Typist" (Alemania) y "Undercover" (Bélgica).

Sobre la particular alfombra rosa de este festival, desfilarán además el escritor Joel Dïcker, autor de la novela "La verdad sobre el caso Harry Quebert", convertida en serie por el director Jean-Jacques Arnaud y con el actor Patrick Dempsey como protagonista, en la gala inaugural del certamen.

El primer capítulo de la serie "Safe", creada por el escritor de novela negra Harlan Coben, presidente del jurado, servirá de cierre para la ceremonia final, el 11 de abril.

El festival permitirá un acceso libre y gratuito a las proyecciones y hará clases magistrales que se celebrarán durante el evento en la ciudad de Cannes, si bien es necesario reservar entradas por internet, a partir del 19 de marzo.

Canneseries se presenta como competencia directa al festival oficial francés, Series Mania, que este año se celebrará por primera vez en la ciudad de Lille (norte), entre el 27 de abril y el 5 de mayo.