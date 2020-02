Miami City Ballet estrena el conocido ballet "Firebird" con nuevos decorados

Una nueva puesta en escena del conocido ballet "Firebird", del ruso Michel Fokine, según la versión hecha hace 71 años en EE.UU. por los coreógrafos George Balanchine y Jerome Robbins, se estrena este viernes en Miami, con diseños de vestuario y escenográficos diferentes.

"Es un profundo orgullo hacer esto, un ballet de un coreógrafo que durante muchos años fue mi maestro", dijo este jueves a Efe Lourdes López, ex bailarina y actual directora artística del Miami City Ballet, en referencia a Balanchine.

Esta coreografía que en esencia define el método de ballet neoclásico de Balanchine, y que según indicó López nunca antes había sido montada en Estados Unidos por otra compañía que no fuera el New York City Ballet, es su sueño cumplido luego de tres años de pensar en "cómo hacerlo".

"Yo me crié con 'Firebird'. Tenía 14 años cuando hice uno de los niños que al final dan comida, después bailé parte de los monstruos cuando entré a la compañía. Más tarde hice una princesa en el cuerpo de baile y llegué a interpretar el rol principal después", confiesa la artista cubano-estadounidense.

"Hace tres años estaba pensando cómo hacerlo, como traerlo. Se trata de una música (compuesta por Igor Stravinsky) y de una coreografía que nunca envejecen, que siempre enseñan algo al público y a los bailarines", agregó López.

El montaje del Miami City Ballet, que dura 35 minutos y sube a escena mañana y también el domingo en el Arianne Arsh Center, lleva una dosis de efectos especiales, a cargo de la artista visual Wendall Harrington, y unos decorados y diseño de vestuario de la escenógrafa Anya Klepiko, únicos para esta puesta.

La obra "exige mucho trabajo técnico por parte de la bailarina (principal), la interpretación no es sobre un humano, sino sobre un pájaro que no tiene sentimiento, es una criatura, no es como una mujer que se convierte en un cisne", comenta López.

La nueva puesta en escena, para la que se ha creado un inmenso telón de fondo con motivos tradicionales rusos y que ha sido pintado a mano, cuenta además con la música de Stravinsky interpretada en directo y, según destacó López, con un largo "pas de deux".

La bailarina brasileña Nathalia Arja, a cargo del rol principal, indicó que es el momento "más especial" de su carrera. "Es un ballet muy famoso, de muchos años (de creado). Siempre me he fijado en las bailarinas que lo bailaron y ahora interpretarlo me emociona mucho", dijo a Efe.

"Muy duro, es un ballet rápido, estoy siempre brincando y al mismo tiempo tengo que estar usando mis alas, no es un ballet normal. Tengo que estar pendiente de la técnica y al mismo tiempo soy un pájaro que no enseña emociones, el movimiento del ballet es lo que enseña la historia", comenta la joven bailarina afincada en Miami.

"A cualquier niña que esté empezando en el ballet le gustaría bailar este personaje", apunta la intérprete, quien aseguró que durante más de media hora no para de bailar desde que sale al escenario, un trabajo para el que encontró apoyo en los videos de la interpretación de López en el mismo rol.

"Firebird" es un ballet en un acto y dos escenas con coreografía y libreto originales del bailarín, coréografo y director de escena ruso Michel Fokine (1880-1942).

La famosa obra de Fokine fue estrenada en la Ópera de París en 1910. Balanchine y Robbins hicieron su versión de "Firebird" para el New York City Ballet en 1949.