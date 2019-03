Michael Shannon dice que Strickland desvela parte de lo que es Estados Unidos

Michael Shannon, que interpreta al odioso villano Richard Strickland en "La forma del agua" (2017) dijo que ese personaje refleja lo que hoy está pasando en Estados Unidos, un país que tiene muchas razones para vivir feliz pero que se mete en problemas.

Así lo manifestó el actor al que se le rindió un homenaje en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci) que cierra mañana con una ceremonia en la que empresas audiovisuales entregarán reconocimientos a los "hacedores del cine".

"Ese personaje que hago en 'La forma del agua' desempeña un rol muy importante, sin personajes como este, sin villanos, no hay historia; no es que me causen simpatía, sino que mi trabajo es entender parte de (cómo son) esa (clase de) personas", aseguró.

Shannon añadió que aunque figuras como Strickland también tienen "lados buenos", en este caso, el rol de este personaje desvela parte de lo que es Estados Unidos hoy.

"Esa ansiedad, esa falta de claridad en el pensamiento; la ansiedad nunca te lleva a ninguna parte y Estados Unidos siempre ha sido un país ansioso, lo cual es curioso porque tiene muchas razones para ser feliz, pero no se relajan por eso hay problemas", apostilló.

El actor, nacido en Kentucky, añadió que "Estados Unidos siempre quiere más y más y eso nos lleva a problemas".

Ante un público que ha recibido con aplausos su personificación de Strickland en "La forma del agua", del laureado director mexicano Guillermo del Toro, el actor aseguró que no es una persona violenta: "trato de alejarme lo más que pueda de la violencia".

Shannon, junto con su coterráneo, el productor y escritor de cine Ethan Coen, y el director español Koldo Almandoz, son los invitados especiales de este 59 Ficci.

En la conversación con los asistentes al Ficci, Shannon confesó que le encantaría hacer una película en Colombia al tiempo que agradeció el homenaje que se le rinde por sus 26 años de carrera artística.

La figura central de las películas "Take shelter" y "99 Homes" se mostró sorprendido gratamente porque lo conozcan y aprecien en un país al que visita por primera vez.

Es lo que logra la "internacionalización del cine", manifestó.

El actor reveló que le encantó trabajar con Del Toro, que hace parte del grupo conocido como "los tres amigos" de Hollywood conformado por los también mexicanos Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, ganadores del premio Oscar a mejor director.

"Son directores muy únicos y poderosos (...) Hollywood necesita creatividad y originalidad y la mayor parte del tiempo la va a buscar fuera de sus fronteras", dijo Shannon sobre estos tres grandes del cine que desde 2013 tienen rendida a sus pies a la industria cinematográfica y al público estadounidense.

A sus 44 años, Shannon, que tiene más de 50 películas, series y obras de teatro y que ha compartido escenario con Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Bill Murray, Will Smith, Tom Cruise o Kevin Spacey, reconoció que es una persona "bastante sensible".

Concluyó afirmando que prefiere encarnar personajes de carácter y que logra sentirse cómodo cuando alcanza "una conexión personal artística fuerte" con su representado.