Michel Hazanavicius: "El fracaso te obliga a crecer"

Bruselas, 24 jun (EFE). El director francés Michel Hazanavicius, ganador de cinco premios óscares por "The Artist", que ha recibido en el Festival Internacional de Cine de Bruselas un homenaje a su trayectoria cinematográfica, afirma en una entrevista con EFE en la que hace balance de su carrera que "el fracaso te obliga a crecer".

El cineasta asegura que tras una caída hay que levantarse "y hacer otra película" y considera que las críticas son "parte del juego".

PREGUNTA: ¿Qué supuso el Óscar y el éxito de "The Artist" (2011)? ¿Cómo le influyó en el plano personal y profesional?

RESPUESTA: Es una experiencia agradable y es muy difícil responder esta pregunta porque no es la misma historia vista de fuera que desde dentro. Cuando mi trabajo ya estaba hecho, cuando la película estaba finalizada, comenzó el éxito. Pero fue la gente, de forma natural, la que hizo magia, yo solo hice la película, así que cuando llegó fue como un regalo.

También desde fuera fue algo enorme pero realmente no te cambia, no te da talento, lo que ocurre es que es más fácil encontrar dinero para hacer otras películas y la forma en cómo te ve la gente.

P: Siete años después del Óscar, ¿queda algo de toda esa aventura de premios y elogios, del prestigio logrado entonces?

R: Es una bonita historia. Para un director que no es estadounidense, o de habla no inglesa, no es lo habitual, no imaginas ganar un Óscar a menos que hagas películas en Hollywood, así que fue algo inesperado, algo maravilloso como sucede en un cuento de hadas. Es una bonita historia, eso es todo.

P: Tras el reconocimiento logrado con "The Artist", ¿sintió que la crítica le esperaba con los cuchillos afilados para destruir su próximo trabajo?

R: No. Naturalmente, tuve muchas ofertas para hacer películas en Hollywood y decidí hacer una sobre la guerra en Chechenia. Hice lo que quería hacer, así que rodé una película que nunca podría haber hecho debido al presupuesto, porque era muy cara. No sé qué esperaba el público, pero hice lo que quería hacer y la película no fue un éxito esta vez.

Creo que así es la vida, y, aunque es complicado cuando ocurre, estoy feliz de que pasase así porque el fracaso te obliga a crecer de alguna manera, y ahora, si no tengo éxito, estoy preparado.

P: Relacionado con esto, ¿cómo vivió la dureza de la crítica de "The Search" (2014), proyecto presentado en Festival de Cannes, apenas distribuido más allá de Francia? ¿Cree que fue justa con la película?

R: No, no puedes pensar que la crítica es injusta, pero es parte de la vida en cierto sentido. En el momento no es fácil de llevar, especialmente las más injustas, pero los críticos hacen su trabajo y no me importa que así sea, pero tienes que continuar, tienes que levantarte y hacer otra película, y así está bien.

P: Sobre "Le Redoutable" ("Mal genio", 2017), ¿qué opina de la reacción de quienes se ofendieron porque dejara en evidencia a Jean-Luc Godard?

R: Bueno, no todos se ofendieron, muchos de ellos disfrutaron con la película, pero cuando empecé a trabajar en ella, sabía que quienes consideran a Godard como un Dios intocable se irritarían y eso, también es una forma de divertirse provocándoles.

Creo que es una película muy guay, honesta con Godard, pero no vivo observando las críticas, normalmente no me importan. Cuando estreno una película y dicen lo que tienen que decir, algunos de ellos son duros, otros son geniales conmigo y esto es parte del juego, pero no me mato porque digan que es una película de mierda y no seré feliz si dicen que es una obra maestra.

P: "The Artist" la distribuyó Harvey Weinstein (acusado años después de varios delitos sexuales) y, además gestionó la promoción para los Óscar, ¿cómo fue su experiencia con él?.

R: Mi experiencia fue muy buena. Tengo que decir que quien le conoce sabe que es un amante del cine (...) y fue un gran distribuidor. Pero después me enteré de quién era en su vida privada (...) y por supuesto es indefendible. Como distribuidor tengo que decir que hizo un gran trabajo y no hay nada que pueda decir, no hay nada que haya visto. Por supuesto, era un hombre brutal en la manera en que hablaba a la gente. En el cine conoces a muchas personas con carácter pero hay una gran diferencia entre ser así y violar o abusar de una mujer.

