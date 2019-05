Michel Ocelot: "Hollywood nunca ha intentado comprar mi alma"

Michel Ocelot (Villefranche-sur-Mer, 1943), uno de los grandes artistas de la animación francesa, estrena este viernes su último trabajo, "Dilili en París", ganadora del premio César, y admitió a Efe que jamás ha recibido una oferta para trabajar en Hollywood: "Nunca han intentado comprar mi alma".

"Nunca han intentado comprar mi alma y la verdad es que me sorprende", reconoció entre risas el artista, director de cintas tan populares como "Kirikú y la bruja" (1998) o "Azur & Asmar" (2006). "Siempre pensé que Kirikú sería un buen juguete para ellos. Yo no habría hecho el 'remake', pero me extraña que no me lo pidieran. En cualquier caso, nunca me ha atraído esa industria", agregó.

Han pasado más de dos décadas desde el lanzamiento de "Kirikú y la bruja", la obra que cambió para siempre la trayectoria del cineasta, aunque él asegura que sus obsesiones y su forma de rodar no han cambiado un ápice.

"Lo único diferente que es ahora encuentro dinero para mis proyectos, aunque sigue sin ser sencillo. Antes de Kirikú hacía muchos cortos pero en realidad no tenía un trabajo estable. Era terrible. Aquella película hizo que pudiera seguir dedicándome a mi gran pasión", declaró el artista, que estrena su primer largometraje desde "Kirikú y los hombres y las mujeres" (2012).

Su nuevo trabajo refleja la explotación de mujeres durante el París de la Belle Époque y coloca como protagonista y heroína a Dilili, una joven de raza mixta procedente de Nueva Caledonia que decide investigar una serie de misteriosas desapariciones en compañía de su amigo Orel. Pronto descubrirán que una sociedad secreta está detrás de las abducciones.

"Quería hablar de lo que hacen algunos hombres a las mujeres. Hoy día, hay más muertes de mujeres y niñas en vidas ordinarias que en guerras. Quería contar ese horror cotidiano. No parece material para un cuento de hadas, pero prefería centrarme en la bondad de las personas", apuntó.

Y aunque la temática es aparentemente sombría, Ocelot la envuelve con el habitual encanto y belleza de sus imágenes a la vez que incorpora a la historia iconos de la vibrante escena cultural de la época, como Renoir, Rodin, Monet, Picasso o Toulouse-Lautrec, una temática evocadora que recuerda a "Medianoche en París", de Woody Allen.

La cinta consiguió el César a la mejor película de animación, una pequeña recompensa para Ocelot ya que, tal y como recuerda, nadie quería financiar su obra.

"La temática asustaba a todos. Nadie la quería producir. Todas las televisiones francesas dijeron que no", recalcó el artista, que emplea el 3D para representar y animar a los personajes que integra con escenarios fotografiados de lugares reales.

"El 3D actual no te hace soñar. Es todo ordenador. En mi animación yo soy el jefe", concluyó.