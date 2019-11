Miguel Ángel Silvestre y Paco León, "preocupados" por el ascenso de Vox

Los actores Miguel Ángel Silvestre ("En el corredor de la muerte") y Paco León ("Arde Madrid"), que recibirán esta noche sendos premios Ondas, han mostrado su preocupación por el ascenso de la extrema derecha en España.

En la recepción del palacete Albéniz, la antesala de los premios que organiza Radio Barcelona de la Cadena Ser, ambos actores, que se han distinguido en su filmografía por interpretar a personajes LGTBI, y a preguntas de los periodistas, se han confesado tanto "asustados" como "sorprendidos" por el número de escaños conseguidos por Vox en las elecciones del pasado domingo.

"Es algo que nos preocupa a todos. Los extremos y la exclusión a mí siempre me asustan", ha dicho Miguel Ángel Silvestre, reconocido por su papel de Pablo Ibar.

El protagonista de "Velvet", ha afirmado sentirse "muy afortunado" por la "educación recibida en España con respecto a cualquier tema que tenga que ver con el colectivo LGTBI o el racismo".

Silvestre, que interpreta en su último trabajo a un condenado a muerte en EE.UU., ha destacado la distancia en ese sentido entre la cultura española y la estadounidense.

Por su parte, Paco León ha afirmado sobre el auge de la extrema derecha en las elecciones del 10N que "nadie se esperaba que hubiera tanta gente que comulgara con esos pensamientos".

"Para toda la gente que defiende las libertades es complicado, no sé, no nos lo esperábamos... nadie se lo esperaba, que hubiera tanta gente que comulgara con esos pensamientos, y yo que quieres que te diga, que no estoy muy de acuerdo con esas ideas", ha añadido el actor, que ha cruzado el charco con la serie de Netflix "La casa de las flores".