Miguel Ríos: "Todavía tengo las cuerdas vocales en su sitio"

El cantante Miguel Ríos, que cerrará el 14 de diciembre en Granada su gira "Symphonic Ríos", ha admitido hoy haber "transgredido" su palabra por anunciar su retirada y luego seguir dando conciertos, y ha apostillado: "las cuerdas vocales no las había colgado, las tenía todavía en su sitio".

"Transgredir mi propia palabra no es la peor cosa que he hecho en la vida, he hecho cosas mucho peores", ha bromeado en una rueda de prensa el artista granadino, que ha hecho balance de su actual tour con orquesta sinfónica, un proyecto que no se "esperaba a esta altura del partido, 74 tacos".

"La verdad es que ha sido un regalo porque es muy difícil montar una producción que meta en la carretera para hacer conciertos a casi sesenta músicos más unos cuarenta técnicos", ha dicho Ríos, que ha ensalzado la dignidad de su propuesta, "que es la única cosa que yo no me puedo permitir no tener ya a esta edad", ha añadido.

El cantante, que estará antes del concierto de cierre de gira en el Palacio de los Deportes de Granada en Valladolid, el Gran Teatro Liceo de Barcelona, Sevilla, Bilbao y Madrid, ha defendido además la permanencia del rock como una de las manifestaciones artísticas y musicales populares más importantes.

La gira, ha continuado, ha estado "bendecida" desde su estreno el pasado julio en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, donde actuó en el Palacio de Carlos V junto a la Orquesta Ciudad de Granada, bajo la batuta de su director honorífico, Josep Pons.

En el concierto previsto en Granada, Ríos interpretará grandes clásicos de toda su carrera como "Bienvenidos", "Santa Lucía" o "Rock de una noche de verano", acompañado de su banda, los Black Betty Boys, y una orquesta sinfónica dirigida por Carlos Checa.

Este concierto volverá a fusionar el sonido potente del rock y el sinfónico sobre el escenario, tras recorrer trece ciudades españolas como Madrid, Santander, Valladolid o Marbella.