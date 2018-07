Mike Scott: Siempre he sido funky, pero ahora pongo ese espíritu en el centro

En la memoria colectiva, The Waterboys estarán eternamente ligados al 'folk' celta y el rock'n'roll, pero su líder, Mike Scott, ha asegurado, en una entrevista con Efe, que siempre ha sido un "funky-man" y que ahora pone "ese espíritu en el centro".

La banda escocesa actuará en Teatre Auditori de Sant Cugat (Barcelona) el próximo 11 de julio, con un repertorio que incluye muchos temas de su último álbum "Out Of All This Blues", en el que se aprecian las últimas inquietudes musicales de Scott.

"Últimamente lo que más me interesa es el funk, el soul, el hip-hop y la psicodelia", ha aclarado, convencido de que "la nostalgia se puede satisfacer escuchando discos viejos", pero los nuevos trabajos discográficos hay que hacerlos "buscando cosas diferentes".

En coherencia con esta afirmación, Scott ya está trabajando en un nuevo disco que está "casi listo" y es "una mezcla de funk, rock and roll y folk psicodélico".

"Cuando yo voy a ver una banda quiero escuchar nuevas canciones, especialmente si son buenas", ha dicho, de lo que cabe deducir que el público de Sant Cugat recibirá una buena dosis del último disco, alternado con temas antiguos "que muestran el espíritu de la banda".

"Out Of This Blues" es un disco musicalmente variado y temáticamente monolítico, ya que habla básicamente de amor.

Mike Scott dice tantas veces "estoy enamorado de ti" en el disco, que algunos están convencidos de que se lo ha dedicado a su amada: la artista japonesa Megumi Igarashi.

Scott ha querido desmentir la historia de amor eterno que algunos se han imaginado y ha asegurado que ha escrito "muchas canciones de amor en los últimos años dedicadas a mujeres diferentes" y también se ha inventado amores de ficción.

No obstante, hay tres temas en el disco con títulos en japonés: "Payo Payo Chin", que al parecer es un saludo cariñoso de la pareja, "Rokudenashiko", el nombre artístico de su esposa, y "Yamaben", dedicado al abogado japonés que consiguió que la absolvieran de cargos de obscenidad por sus obras centradas en los genitales femeninos.

En los conciertos previos, Waterboys ha incluido en el repertorio "If the answer is yeah", "Nashville, Tennessee", "Man, what a woman", "Morning came too soon" y "Santa Fe", todas del último disco.

Asimismo, en esta gira Mike Scott suele interpretar temas antiguos, entre ellos dos de su legendario "Fisherman's Blues", "elegidas en función de la banda actual -según ha aclarado el músico-, que cuenta con dos grandes cantantes de acompañamiento, Jess Kav y Zeenie Summers. Es fantástico escuchar lo que aportan estas voces a las viejas canciones".

De todas maneras, puede haber variaciones en el repertorio, Mike Scott no es Katy Perry y su espectáculo no es exactamente igual en cada ciudad.

De hecho, Scott conoce bien Cataluña, donde ha actuado muchas veces, y tiene su propia opinión sobre la situación política actual: "Ceo que los políticos catalanes que están en la cárcel deberían estar libres", ha asegurado.

Menos informado ha reconocido estar sobre la música catalana, que desconoce, y preguntado sobre músicos catalanes o españoles de su gusto, tan sólo menciona al gallego Carlos Núñez, con el que ha colaborado en alguna ocasión, y cita de paso el disco "Sketches of Spain" del norteamericano Miles.

Tras el próximo concierto de The Waterboys en el Teatre Auditori de Sant Cugat (Barcelona) el próximo 11 de julio, la gira continuará en Valencia el 23 de julio y Santander el 24 de julio, para después seguir viaje hacia Holanda y otros países europeos.