Miki (OT): "Quería hacer algo divertido y feliz y que llevara mis raíces"

Tras su paso por Operación Triunfo (OT) y su participación en Eurovisión, Miguel Nuñez, más conocido como Miki, publica su primer disco, "Amuza", un canto al plurilingüismo al que le sobra personalidad y optimismo.

"Amuza quiere decir 'diversión' en esperanto, era mi manera de decir a la gente que el disco es para pasárselo bien, quería hacer algo feliz y que llevara mis raíces", declara el artista en una entrevista con Efe; y nada mejor que la palabra "diversión" podría definir su debut musical.

Con 13 canciones, el disco no se centra exclusivamente en un solo género musical. Las letras cargadas de "buen rollo" combinan diferentes registros como el pop festivalero de la eurovisiva "La venda" o la nueva versión en ska de "Nadie se salva" (originalmente interpretada con su compañera Natalia Lacunza), otro de los temas de la preselección del festival europeo de música.

Nuñez (Tarrasa, 1996) recuerda el por qué de la nueva versión de "Nadie se salva" y su introducción en el disco.

"Un día estaba con Nil esquiando, paramos a comer y había una guitarra, empezamos a tocar canciones, entre ellas esta, pero con un rollo más ska, entonces pensamos que tenía que ir incluida en el disco. Hablé con Natalia para la colaboración, pero por tema de calendario fue imposible".

El exconcursante de OT -que con su primer sencillo, "Celébrate", cosechó gran éxito de ventas y descargas en las plataformas digitales- se muestra muy feliz tras la buena acogida que está teniendo el álbum en tan pocos días.

"Es muy fuerte todo lo que está pasando. En mi casa me han enseñado a tener las expectativas muy bajas, a estar preparado para todo y no me esperaba para nada esto. No sabía si iba a entrar en el top de las listas de iTunes o de Spotify, de hecho me da absolutamente igual, lo que quiero es que la gente venga a mis conciertos y escuche mi música", afirma.

El disco, que no le ha llevado mucho tiempo componer, cuenta con colaboraciones de algunos de sus referentes musicales como Adrià Salas de La Pegatina, Nil Moliner, Arnau Griso y Sofía Ellar. "Desde el primer momento tenía claro que quería incorporarlos en el disco porque me han ayudado muchísimo cuando estaba atascado y han estado codo a codo conmigo", apunta el catalán.

"Amuza" es un canto al plurilingüismo con dos temas en catalán, "Per tu" y "Escriurem"; esta última parece ser la favorita del público, puesto que está posicionada entre las más escuchadas de las plataformas. "Me hace muchísima ilusión porque además está dedicada a las personas de la academia", confiesa Nuñez.

El álbum, además, cuenta con un regalo para aquellos "fans" que compren el disco, y es que, el cantante ha incluido dentro una fotografía suya que será distinta para cada uno, ya que llegó a hacerse unas 16.000.

Tanto ha gustado al público el disco que, incluso antes de que saliera, en apenas unas horas, agotó las entradas para su primer concierto en Barcelona, el próximo 10 de enero. "Cuando me lo dijeron no me lo creía, estoy súper contento por la confianza que han depositado en mí".

La gira le llevará por las principales capitales españolas y arrancará el día 25 de octubre en Pamplona.

