"Minecraft Dungeons" protagoniza un mayo escaso de lanzamientos

El aplazamiento de "The Last of Us II" ha dejado a mayo sin grandes lanzamientos de videojuegos, pero aún así, títulos como "Minecraft Dungeons" y "Xenoblade Chronicles Definitive Edition", la remasterización del clásico, llegan a las consolas para hacer más llevadera la desescalada a adultos y jóvenes.

- "Void Bastards", 7 de mayo (Ps4 y Nintendo Switch): Hace un año llegó Xbox One y PC y ahora, este shooter estratégico pondrá a prueba tanto el ingenio como la puntería de los jugadores. El jugador debe dominar el combate, recolectar suministros o crear herramientas improvisadas. Todo es poco para conseguir sobrevivir en la Nebulosa de Sargazo en una historia cargada de humor negro cuya estética cautivará a los amantes del cómic.

- "Minecraft Dungeons", 26 de mayo (PC, Ps4, Switch y Xbox One). La factoria Mojang ha diseñado un juego completamente nuevo dentro del universo de Minecraft. Construido sobre el clásico estilo de mazmorras, el nuevo título sumerge a los jugadores en una aventura épica llena de acción y aventuras.

Hasta cuatro jugadores pueden quedar para explorar los nuevos personajes y escenarios del universo , que también tiene modo en solitario. El juego tiene menos libertad que el famoso juego original, pero es ideal para ocupar el tiempo libre de jóvenes y adultos en plena fase de desescalada.

- "Xenoblade Chronicles Definitive Edition" 29 de mayo (Switch). Uno de los juegos más queridos de la Wii y que ha tenido vida en todas las consolas posteriores llega ahora a Nintendo con una versión remasterizada dotada de nuevos gráficos que cautivará a veteranos y nuevos jugadores. Los jugodares podrán sumergirse de nuevo en el vasto y misterioso territmundo del título y explorar el nuevo epílogo, 'Futuros Conectados'.

- "XCOM 2 Colecction" y "Colección Legendaria de Borderlands" - 29 de mayo (Switch). La distribuidora 2K Games lleva varios de sus clásicos a la plataforma de Nintendo: se trata de la trilogía "BioShock: The Collection", "XCOM 2 Collection", y la "Colección Legendaria de Borderland"s, que contiene el "Borderlands", "Borderlands 2", y "Borderlands: The Pre-Sequel".