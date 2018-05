El Ministerio de Cultura requiere a la SGAE una "mayoría más amplia" para modificar sus estatutos

El Ministerio de Cultura ha advertido hoy a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) que la modificación de sus estatutos precisa, "en última instancia", de la autorización del Gobierno, y que requeriría una mayoría más amplia que la obtenida ayer en la votación de su junta directiva.

Así ha respondido Cultura a la aprobación anoche de la propuesta de modificación de los nuevos estatutos de la SGAE, un resultado que surgió tras un empate 19/19 en la votación y que se deshizo con el voto de calidad de su presidente, José Miguel Fernández Sastrón.

Fuentes del Ministerio han explicado a Efe que considera "escasas las mayorías necesarias para una reforma del calado del que se pretende". "Es necesario que SGAE cuente con el Ministerio en este camino y que culmine en el plazo legal marcado la reforma estatutaria", han matizado.

En este sentido, según han recordado, la aprobación de los estatutos de la SGAE precisa, "en última instancia", de la autorización de este ministerio, que podrá rechazar aquellos apartados de los estatutos que "no sean acordes con la Ley de Propiedad Intelectual" y que "no favorezcan los intereses generales de la protección de la propiedad intelectual".

A la espera de esta mayoría "más amplia" -"que a fecha de hoy parece no existir"- el Ministerio considera que debería mantenerse el "statu quo" (esto es, la redacción prevista en los estatutos vigentes), excepto en las materias que deben de ser reformadas en aplicación del reciente Real Decreto-ley 2/2018.

"Este ministerio ha tenido conocimiento de que la junta directiva de SGAE ha aprobado una serie de modificaciones de su Reglamento de reparto", han puntualizado.

El ministerio considera "necesario reforzar los mecanismos anti rueda" (en referencia a la llamada "rueda de las televisiones") y apostar por "criterios de reparto más justos" entre los asociados independientemente de la rama a la que pertenezcan".

Así, advierte a la SGAE de que "no tiene conocimiento" de que la reforma del reglamento de reparto de derechos de autor de SGAE "haya sido ratificada" por su asamblea general, y por ello no "debería" ser aplicada en los próximos repartos en concepto de derechos de autor "so pena de infringir la Ley de Propiedad Intelectual".