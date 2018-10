Miquel Barceló: "Todos tenemos un Fausto y un Mefistófeles dentro"

Lo hizo hace 15 años con la "Divina Comedia", de Dante, y ahora Miquel Barceló lo ha vuelto a hacer. Ha pintado, porque no es un ilustrador al uso, a todo un símbolo de la cultura y la literatura, el "Fausto", de Goethe. Un texto que le perseguía desde años y con el que se ha atrevido ahora.

"El libro es una reflexión sobre la vida, muy actual. Trata del conocimiento, el olvido, el deseo, la pérdida del deseo, el poder y su perdida, la idea de Dios o la ausencia de Dios. Además, todos tenemos un Fausto y un Mefistófeles dentro", ha comentado el pintor durante la presentación del primer volumen de "Fausto", que acaba de publicar Galaxia Gutenberg.

Se trata de un libro en edición bilingüe, alemán y castellano, traducido por Elena Cortés, con 72 ilustraciones más guardas. Son 240 páginas, y con un tercio de ellas formadas por las acuarelas del artista mallorquín, que comenzó a pintarlas en el verano de 2017, en el norte de la India, donde estaba de vacaciones.

"Hacer libros me parece urgente. Exposiciones he hecho muchas, quizá demasiadas, pero libros no los suficientes. Es algo que falta, aunque algunos piensen lo contrario. Y esto no lo hacemos como regalo de Navidad, sino para que quede para siempre, no en plan comercial", ha subrayado el pintor.

Un trabajo que es "una interpretación paralela" del primer volumen del libro que Goethe escribió en 1806 y publicó en 1808, cuando tenía 57 años, como ha recordado el editor Joan Tarrida, porque Barceló "hace una lectura paralela, no ilustra, como hicieron otros como Doré. Hace una interpretación paralela a los textos que estudia", ha precisado.

El primer volumen ya se puede comprar a un precio de 89 euros, y el artista trabaja ahora en el segundo; de hecho, hoy se marcha al norte de la India, donde está creando las acuarelas de ese segundo tomo, que saldrá en octubre de 2019.

Así, la historia del mito de Fausto, el mito del hombre sabio que está frustrado por los limites del conocimiento humano y es incapaz de ser feliz hasta que aparece Mesfistófeles para ofrecerle los placeres terrenales de la vida a cambio de vender su alma al diablo, tiene poco de inspiración europea para el artista.

"Tras pasar unos años en África, ahora todo se ha vuelto más complicado -precisa-. Me fui hace dos años a la India y allí, bajo el Himalaya y en un ambiente más budista, empecé a trabajar en 'Fausto', con la luz del Himalaya y los colores de esa geografía", relata.

"De hecho -dice-, hay algún guerrero tibetano que sale por aquí en estas páginas. Y ahora vuelvo a la India para seguir con el proyecto", recalca Barceló, al tiempo que recuerda que lo que hace es una interpretación paralela. "Soy pintor, no un ilustrador. Podría poner cualquier imagen de este libro en el 'Quijote' y seguro que también funcionaría", señala el creador.

"No quiero hacer visible aquí lo que dice Goethe, para eso ya está su texto", matiza Barceló, que deja también en estas paginas del libro la fisicidad que caracteriza sus obras. Sus acuarelas parece que tienen volumen, que saben a tierra, y que sus figurillas, como los guerreros que menciona, se pueden tocar.

En el prólogo del libro hay un gran ojo cuyas pestañas son estas figurillas humanas que cuelgan de los párpados. También el libro está poblado de imágenes dobles o repetidas con Faustos y Mefistófeles, "porque todos somos uno", añade.

También destaca la representación de una especie de pluma que es como la vía láctea o lo que Barceló denomina "el gargajo de Dios". O unos monos subidos al globo terráqueo, "porque Goethe habla de algún mono".

Un trabajo que seguro que repetirá el artista con otras obras clásicas. "Tengo siempre a mi lado a Proust, la Biblia sería otro buen tema, el 'Libro de los muertos' o la 'Crónica de la Indias', este sería un buen tema, no está mal y siempre es un poco tabú", ha comentado.

Con respeto a lo sucedido hace unos días con la obra efímera de Banksy, el cuadro que se autodestruyó al ser vendido, Barceló ha comentado que le parecía algo "nada relevante. No ha hay nada nuevo", ha concluido el artista español más cotizado, algo que no parece que le importe mucho.

Carmen Sigüenza.