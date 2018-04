Míriam Rodríguez ("Operación Triunfo"): "No me siento dejada de lado"

Míriam Rodríguez, tercera clasificada en la última y exitosa edición de "Operación Triunfo", ultima su debut como artista en solitario con una canción inspirada en la serie de televisión "Vis a Vis", según ha subrayado, con todo el apoyo del equipo de OT y de Universal Music.

"No me siento dejada de lado ni mucho menos", ha puntualizado la joven de Pontedeume (A Coruña) respecto a las críticas que algunos de sus seguidores han realizado insistentemente desde su salida de la Academia, convencidos de que no estaba disfrutando de los mismos minutos de promoción que el resto de sus compañeros.

Así lo ha manifestado durante un encuentro con Efe antes de participar junto a ellos en la presentación del gran concierto que ofrecerán el 29 de junio en el estadio Santiago Bernabéu, en colaboración con la Fundación del Real Madrid.

La gallega ha explicado que ha estado "trabajando" desde que acabó el concurso. "Cada uno somos diferentes, cada uno va a tomar caminos distintos y en aquel momento yo no tenía nada que promocionar; ahora, sin embargo, llega el momento de sacar al mercado algo mío y se trabajará igual", ha señalado.

A este respecto, ha hablado de su proyecto más inminente, la canción que ha compuesto a sugerencia de la cadena de televisión Fox para poner música a la nueva temporada de la serie "Vis a Vis", protagonizada por Najwa Nimri.

"Estoy muy contenta, es algo que hice desde dentro, basado en una serie de la que era muy seguidora y estoy encantada de que la cadena me haya lanzado esta propuesta", ha destacado Rodríguez, que no ha querido desvelar el título del corte y se ha limitado a señalar que podrá escucharse "dentro de poco" como fondo para "las promos".