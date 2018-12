La nueva Miss Venezuela quiere retribuir triunfo a la favela en la que creció

La joven Isabella Rodríguez, ganadora del Miss Venezuela 2018 celebrado este jueves, dijo hoy que espera retribuir e inspirar a la barriada caraqueña de Petare, considerada la favela más grande Latinoamérica y donde creció y vive la flamante reina.

"Mi aporte yo creo que sería espiritual, yo creo que hay que retomar muchísimo los valores, lo espiritual. Eso es tan importante para que los niños puedan ver un cambio y que definitivamente en un barrio pues no se puede pensar siempre en la inseguridad", dijo Rodríguez, de 25 años, en una rueda de prensa.

La comunidad en la que reside la reina de belleza tiene uno de los índices de criminalidad más altos de la región, pero ella insiste en que a través de la fe religiosa y de la unión familiar quienes allí viven pueden alejarse de la violencia y perseguir sus sueños.

"Que las niñas vean (...) los adolescentes, personas adultas, a veces se cohíben de soñar, entonces que lo vean en mí que soy una chica que tiene 25 años y que lo pudo lograr (...) si ellos no lo lograron que nunca es tarde pues que lo vayan inculcando en sus hijos (...) se puede soñar y las metas sí se pueden hacer realidad", dijo.

Rodríguez, que representará a ese país suramericano en el Miss Mundo 2019, se dijo conmovida por las muestras de afecto que ha recibido de sus vecinos que salieron a la calle en la madrugada para celebrar su triunfo en el popular certamen.

"A las tres de la mañana salieron con una bandera que yo no sé de dónde sacarían eso (...) eso a mí me llena de orgullo y cada vez que lo digo me da muchísimo sentimiento porque ellos también son parte de esto, me han visto crecer", expresó.

Sin embargo, la reina también ha recibido cientos de críticas en las redes sociales a las que ella, aseguró, ha hecho caso omiso.

"Tenemos que rescatar el respeto, esos valores y principios que desde pequeños nos dan en casa, estamos haciendo un trabajo para llevar alegría a Venezuela y yo creo que están demás los comentarios negativos (...) Las personas deberían primero tomarse el tiempo de conocerme, porque no puede ser posible que te anden juzgando así por la vida", agregó.

La edición número 65 del Miss Venezuela se produjo bajo un nuevo formato después de 13 meses de cambios dentro de la organización producto de una crisis que sacudió a la llamada 'fábrica de reinas', de la que han salido siete ganadoras del Miss Universo, seis del Miss Mundo y ocho del Miss Internacional.

En otra edición, en 2019, se elegirá a la representante del país en el próximo Miss Universo.