La ex Miss universo Bárbara Palacios a las víctimas de abuso: "Puedes sanar"

La venezolana Bárbara Palacios, Miss Universo 1986, ha escrito un libro en el que le dice a las mujeres víctimas de violencia y abuso que hay una oportunidad de sanar, que desde el dolor, llevado muchas veces en silencio, se puede salir adelante y cumplir metas.

"Nosotros somos un sueño y vinimos a este mundo para hacer realidad este sueño", dijo en una entrevista con Efe la venezolana, quien esta semana presentó en Miami "Atrévete a ser Bárbara", en el que invita a las lectoras a "cambiar los paradigmas" y a abrazar el concepto de "belleza integral".

La ex Miss Universo desgrana en los primeros capítulos de su más reciente libro algunas experiencias personales como miembro de una "familia disfuncional", con situaciones de violencia doméstica.

"Había un abuso en general, había un abuso físico, un golpe, y también abuso verbal y emocional", según dijo la también conferenciante motivacional respecto a su entorno familiar, que cree de alguna manera interrumpió su niñez y adolescencia.

Relata que con apenas seis años ya portaba una maleta que llenaba de ropa y con la que quería irse de casa. Lloraba mucho y se levantaba en las noches para pedirle a su mamá que llamara a una iglesia para que le diera la dirección de la casa de Dios.

Recuerda que empezó a vivir "una doble vida, una vida en el hogar, y otra en el colegio en la que todo estaba perfecto", así hasta que a los 16 años tomó la decisión de perdonar y sanar, de no transformarse en victimario de sus seres queridos, como, según estudios que cita en su libro, acaban muchas víctimas de abusos.

"El tema emocional se va a ver más evidente en los años que vienen, es lo que va a dar mas dolores de cabeza a las sociedades. Es una problemática global", señaló la caraqueña, quien en los últimos años ha dirigido una serie de charlas sobre liderazgo y emprendimiento femenino, varias de ellas en España.

Graduada en Publicidad y Mercadeo y con un máster en Psicología, en sus tres libros esta venezolana residente en el sur de Florida aboga por una belleza integral, una idea que ya concebía desde que, tras cinco años de llamadas insistentes de parte de los organizadores de Miss Venezuela, decidió presentarse a ese certamen.

"Ve y haz de ti un producto, habla de esa mujer en la que tu crees", fue el consejo que le dio el presidente de la agencia de publicidad en la que trabajaba en su país y que la convenció de participar, con 22 años de edad, en el concurso.

Después llegó la corona de Miss Universo en 1986.

Sobre ese concurso dice que "es simplemente un programa de televisión, es un certamen de entretenimiento".

Participar en un concurso de belleza "no te hace profesional, no te hace sabia en ninguna área, no te da un diplomado", zanjó.

Cree mas bien que ese tipo de concursos, que hoy por hoy pueden resultar polémicos en tiempos de reivindicación femenina y del movimiento "#metoo", que denuncia situaciones de abuso sexual, son útiles si se toman como una plataforma para algo positivo.

"Para mí fue una plataforma que he utilizado para llevar un mensaje", dijo Palacios, que desde el año 2000 vive en Estados Unidos, justo un año después de que Hugo Chávez asumiera el poder en su país.

Si bien en Caracas tenía la vida soñada, con una empresa a su cargo, ella y su esposo tomaron la decisión de irse por sus hijos y porque previeron el desenlace que desencadenaría el "sueño bolivariano" que lideró el fenecido presidente.

"Lo vi clarito. Cuando la prensa me entrevistaba lo llamaba dictador, porque vi claramente el panorama que venía", recordó.

La venezolana, que desde la adolescencia empezó a leer la Biblia y desde entonces cree que "el gran plan de Dios está por encima de nuestras ideas", no pierde la fe de que "Dios pude ayudarnos a que del dolor podamos renacer, curarnos, perdonar y construir una nación".

"Atrévete a ser Bárbara", publicado por The Agustin Agency, está disponible en todas las plataformas digitales y en librerías.

Por Lorenzo Castro E.