"Modern Love", historias reales de amor "para todos" con un reparto estelar

Nació en 2004 como una columna en The New York Times, doce años después pasó a ser un podcast y ahora se convierte en serie. "Modern Love" llega a la pequeña pantalla con ocho historias de amor que son reales y "para todos", dijeron a Efe los actores Anne Hathaway, Cristin Milioti y Andrew Scott.

"Es bonito salir del 'chico conoce a chica, chico pierde a chica, chico recupera a chica'. Es bonito alejarse de eso con una onda que es más como un ¡todos adentro!", expresó Hathaway durante una entrevista en Nueva York para promocionar la nueva apuesta de Amazon Prime Video, que se estrenará el 18 de octubre.

La ganadora del Oscar, que lució embarazo con un vestido naranja, es una de las célebres protagonistas de esta antología adaptada a partir de los ensayos publicados por el periódico, en los que autores profesionales o aficionados relatan en primera persona las vicisitudes de sus relaciones, no necesariamente románticas.

La mayoría de los episodios de "Modern Love" fueron dirigidos, escritos y producidos por John Carney ("Begin Again"), quien destaca la complejidad del interpretado por Hathaway, sobre una mujer (Lexi) que lidia a la vez con el amor, el trabajo y un trastorno bipolar.

"Lexi me recordó a personas que conozco y amo, que a menudo no se ven reflejadas en las historias de amor (...). Realmente quería poner de mi parte y contar esa historia", relató la actriz, que contactó con la autora del ensayo, Terri Chaney, para preparar su papel y en el proceso salió más concienciada.

"Buena parte del debate sobre salud mental presiona a la persona que se enfrenta (a alguna enfermedad) a arreglar el sistema, defenderse a sí misma, aprender a asimilarse en una sociedad. No creo que sea correcto, creo que es cosa de los demás (...) dejar hueco a esa gente, que hace lo mejor que puede", afirmó.

Para Hathaway, "no hay historia de amor que no debiera ser contada", y el suyo es "solo un episodio" dentro de un "espectro" de experiencias entre las que figura, por ejemplo, la relación casi paterno-filial que surge entre una joven soltera y el conserje de su edificio cuando esta se entera de que está embarazada de un ligue.

Cristin Milioti ("How I Met Your Mother", "Black Mirror"), que encarna a esa joven, reconoció a Efe haber quedado "impresionada" con la "especial" relación entre esos personajes y más sabiendo que se trata de una historia real. "No era una lectora (de la columna del NYT), pero ahora lo soy", agregó.

El amor "es una de las cosas más bellas de estar vivo y la fuerza más poderosa sobre la Tierra", afirmó Milioti, quien aplaude que actualmente "aceptemos más formas de amor que siempre han estado ahí" y que el "mundo, en general, sea más abierto, aunque hay mucho trabajo por hacer".

En ese sentido, la serie incluye la historia de una pareja gay e interracial que quiere adoptar un bebé y acaba convirtiéndose en una familia de cuatro al desarrollar un vínculo emocional con la madre, que es una mujer "sin hogar por elección".

El actor Andrew Scott ("Fleabag", "Sherlock"), la mitad de esa pareja, señaló que "no hay un prototipo de amor y puedes vivir una vida poco ordinaria que sea válida, pensando: ¿me hace esto feliz? ¿cómo voy a crear mi vida?, en lugar de la pequeña idea de a qué se parece el amor o a qué se parece una familia".

Los ocho episodios de "Modern Love", que duran unos 30 minutos y no están relacionados entre sí, reúnen a dos decenas de estrellas de la talla de Andy Garcia, Dev Patel, Julia Garner, John Slattery, Tina Fey, Brandon Victor Dixon o Catherine Keener.

