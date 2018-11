Moderna de Pueblo compara las luchas por el aborto en Argentina y La Manada en España

La ilustradora española Raquel Córcoles, conocida como Moderna de Pueblo, comparó en Argentina la reciente lucha por la legalización del aborto del país y la condena de nueve años por violación a los miembros de La Manada en España, como dos "batallas" en las que no venció "la voluntad de las calles".

"Con la marea verde ha pasado lo mismo que con la Manada", opina en diálogo con Efe la autora catalana, dos "batallas" que para ella "ya están ganadas".

Córcoles se refiere a un caso de violación en grupo en la que cinco jóvenes abusaron de una mujer durante la fiesta de San Fermín (Pamplona) que ha conmocionado a España durante 2018 por un polémico fallo del juez en el que condenó a nueve años de cárcel al grupo autodenominado como "La Manada", una condena insuficiente para la mayoría de la sociedad.

Paralelamente, el Senado argentino no aprobó la media sanción que hubiera convertido en Ley la interrupción voluntaria del embarazo, una campaña apoyada masivamente en el país sudamericano y cuyo emblema continúa siendo el pañuelo verde.

En los dos casos, Córcoles considera que se ha ignorado una "voluntad de las calles".

Córcoles (Reus, 1986), aterriza en Buenos Aires tras su paso por México con su tercera novela gráfica bajo el brazo. "Idiotizadas, un cuento de empoderhadas" que narra en clave de humor situaciones machistas que marcan la vida de las mujeres a través de unas particulares princesas.

Zorricienta, Gordinieves y la Sirenita Pescada acompañan al personaje de Moderna de Pueblo, quien se coloca la corona de "Bella Durmiente" y reivindica su decisión de apagar el despertador biológico y no querer tener hijos.

"El mérito de lo que me gusta hacer es que como me tomo un año para reflexionar sobre un tema que otro no porque va a tope con su vida, que lo leas y pienses que son reflexiones a las que puedes llegar tú perfectamente", recalca.

Lamenta que la promoción del libro no le ha dejado mucho tiempo libre para poder pasear por Buenos Aires, sin embargo, en su maleta ya trajo unas firmes referencias argentinas en las que apoyarse: la humorista y referente del feminismo Malena Pichot, la dibujante Maitena o la película "Martín (Hache)" (Adolfo Aristarain, 1997).

Los medios de comunicación convencionales llevados por hombres y su cambio por Internet ha subido el volumen de periodistas, humoristas y opinadoras hasta convertirlas en "altavoces", apunta.

"Estoy convencida de que ahora mismo lo más importante es que ganes dinero, si tu pareja gana más ya se produce el primer problema. Mi colega la Sirenita decide quedarse en casa cuidando al bebé porque él cobra más que ella, si hay que prescindir de un sueldo es el de la madre", expone antes de aclarar que "no se nos educa para ser ambiciosas".

"Idiotizadas" (Editorial Planeta, 2018), es el resultado de más de un año de trabajo diario y de cientos de conversaciones con Carlos Carrero, pareja de la ilustradora y coguionista de la novela, un trabajo de equipo en el que le ayuda a "organizar el drama" de sus experiencias machistas y narrarlas en los diferentes capítulos.

"A veces me decía: mira que es una novela de humor...", bromea.

La brecha salarial, la libertad sexual y la aceptación de unos cánones de belleza no estipulados son algunos de los derechos que Córcoles lleva como bandera en su primera experiencia en Latinoamérica, y matiza que es un continente al que no le faltan referentes.

"A Pichot ya la conocí en Madrid cuando fui a verla en modo fan, además el nombre de Moderna de Pueblo también era un poco por 'Loca de Mierda', que me encantaba", confiesa.

Córcoles dice que en "aquella época" ambas estaban en una fase parecida, ya que, cuenta, estaban pasando por un "rebote emocional".

"Unos años después nuestro principal interés es el feminismo, que creo que define muy bien a esta generación, estábamos con el rollo de las princesitas y ya hemos despertado", concreta.

Una generación también de contradicciones, que "no hace lo que habla", pero que "ya no se siente mal" por no depilarse, vestirse como quiere o no usar maquillaje, un "despertar" que no se corresponde, como ella misma asegura, con los "tópicos" y "prejuicios hacia las mujeres" que publicó en su segunda obra "Los capullos no regalan flores" (Lumen, 2013).

"Este libro creo que explica muy bien lo que pasa ahora, ojalá en cinco años lo veamos como machista, porque significará que hemos evolucionado. Si dentro de 20 años todavía se lo puedes dar a una chica joven es que todavía tiene esos problemas", indica la artista.

No pudo evitar, relata, servirse de un juego de palabras para titular su cuento, pero severa que, sobre todo en medios de comunicación, debe recordar no propasar el discurso feminista con las "tres grandes alergias, la sororidad, el empoderamiento y el patriarcado".

Entre defensores y detractores, las firmas de libros le acercan una devolución de los lectores, que pasan de hijas a madres e incluso a novios o a hermanos.

"Si mi trabajo sirve para que dos amigas separadas porque una es feminista y la otra no, vuelvan a entenderse, creo que lo estoy haciendo bien", concluye la española.