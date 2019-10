Mohamed El Khatib estrena en España sus "escombros" sobre el duelo

Niños de 8 años contando su experiencia como hijos de padres separados, padres de jóvenes que se suicidan, hijos que diseccionan la muerte de su madre... Todo eso es el teatro del francés Mohamed El Khatib, que hoy estrena en España dos de sus títulos más impactantes, "Finir en beauté" y "C'est fini".

Teatros del Canal ofrece desde este viernes y hasta el día 13 los dos montajes de El Khatib (Loire, 1980), el primero protagonizado por él mismo y el segundo por Fanny Catel y Daniel Kenigsberg.

"Mi ciclo sobre la muerte comienza cuando en 2012 diagnostican a mi madre de cáncer. Me habían pedido una obra sobre la infancia y pensé que sería buena idea mientras estaba con ella en el hospital que me contara cómo era yo de niño. Cuando hablábamos entraban los médicos y yo no dejaba de grabar. Seis meses después escuché aquello y supe que tenía que contarlo", explica a EFE este director y dramaturgo referente en el teatro documental europeo.

No quería "teatro convencional", ni "músicas" ni pantallas "ni nada burgués" y un día empezó a leer en alto el "diario" que había escrito sobre la enfermedad de su madre y se dio cuenta de que su voz y la que había grabado de ella y de los médicos serían la única dramaturgia.

Así es como empezó su teatro, que quiere hacer en salas pequeñas para preservar "la intimidad de los escombros de un duelo".

"Finir en beauté", Gran Premio de la Literatura Dramática de Francia, dura una hora, lo mismo que "C'est la vie", la pieza que hizo en 2014 a partir de una conversación con Catel y Kenigsberg, que habían ido a Marsella al estreno de su obra.

"Yo les hablaba de la muerte de mi mamá, que me dolía en el vientre, y Daniel me dijo 'eso no es nada al lado de perder un hijo'", y entonces supo que su hijo, de 25 años, se había suicidado y que Catel había perdido a su hija, de 5 años.

Empezaron a darle vueltas al hecho de que, "a diferencia de viudos o huérfanos", su pérdida no tiene nombre y se pusieron como reto crear una palabra "más o menos dulce" que describa "ese seísmo", aunque, reconoce, han "fracasado" en el intento.

Les pidió que escribieran sobre lo que les había pasado y él lo "dramatizó" en "cierta" forma, lo que provocó un enfrentamiento con Keignesberg que se negaba a que, por ejemplo, El Khatib cambiara el número de planta desde la que se había arrojado su hijo.

"Yo le dije que quería teatro no una exhibición de patetismo para voyeur", recuerda El Khatib, que ha prohibido a los actores que lloren y, si notan que lo van a hacer, que salgan de escena explicando a los espectadores lo que sucede.

Todo ese proceso se lo cuenta al público en el programa de mano y también la bronca que tuvo con Keignesberg, que le reclamaba derechos de autor porque él había escrito en el texto en el que se basaba: "Yo le dije '¿no te das cuenta que quieres ganar dinero con la muerte de tu hijo?'".

El caso es que aquellas importantes divergencias se solucionaron y son capaces de seguir trabajando juntos cinco años después en este "experimento límite".

Asegura que si Catel y Keignesberg no hubieran sido actores jamás hubiera hecho la obra, y tampoco si en aquel entonces hubiera sido ya padre.

"Es una experiencia teatral que parte de la premisa de qué se puede y qué no se puede hacer en escena", precisa.

Su "ciclo" dedicado a la muerte ha terminado con el documental "Renault 12", premio del Público de la última edición del Festival de Cine Africano Tarifa-Tánger, en la que cuenta lo que se encuentra cuando, tras la muerte de su madre, su tío le llama para que viaje a Marruecos para hacerse cargo de su herencia.

Al mes que viene estrenará en teatro "La dispute", una obra protagonizada por seis niños de 8 años que hablan de cómo viven la separación de sus padres, de cómo se dieron cuenta de que algo pasaba...

"Solo pueden actuar tres veces por semana y los psicólogos nos han dicho que hablar es muy bueno para ellos porque les tranquiliza. Los niños sufren la ausencia de palabras", rebate sobre la "posible" polémica que pueda originar.

