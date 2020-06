Molina Foix regresa a la ficción con una novela seriada para audiolibro

El escritor Vicente Molina Foix regresa a la ficción con "Las hermanas gourmet", una novela seriada que saldrá en formato audiolibro y que, según explica, ha escrito sabiendo que en primer lugar iba a ser escuchada, lo que no ha supuesto ninguna cortapisa sino que, por el contrario, le ha dado muchas ideas.

La nueva novela de Vicente Molina Foix (Elche, 1946), uno de los autores más destacados de la narrativa española, llega el próximo 26 de junio a la plataforma de audiolibros Storytel, donde se podrá escuchar en diez capítulos de unos 45 minutos cada uno, sumando un total de 8 horas.

Según ha explicado el autor a Efe, tras la publicación de su último libro, novela memorialística como "El joven sin alma", donde hablaba de su juventud, decidió que era momento de una obra diferente tanto desde el punto de vista argumental como en la forma de hacerlo.

Aunque señala que la forma de escribir para un libro que va a ser publicado en papel en primer lugar es la misma que para una obra que se estrena en audiolibro: "No ha supuesto una cortapisa, te da muchas ideas. No es un estilo distinto, los diálogos son iguales y no hay más límites porque escribas para el oído antes que para la vista".

Así lo demuestra el hecho de que otras de sus novelas anteriores hayan sido llevadas a este formato, como "Kubrick en casa", "El joven sin alma", "El abrecartas" y "El invitado amargo".

La fábula es uno de los elementos principales que ha introducido en esta novela, protagonizada por cuatro mujeres cuyo escenario principal es una cocina de un restaurante de lujo, pero que también sirve comidas a las personas carentes de recursos.

El "thriller" político, el espionaje industrial, los celos amorosos y la emigración clandestina son algunos de los asuntos que contiene esta historia ambientada en un "lugar de fantasía" y en la que no ha rebajado "la graduación", señala.

A Molina Foix siempre le ha sorprendido la estética de los platos que se sirven en estos restaurantes "como si fueran obras de arte, pero en la novela las verdaderas obras de arte son las historias que cuentan las hermanas", dice.

Una novela sonora "de misterios familiares y políticos" que será llevada al papel, asegura el escritor.

Según ha explicado Storytel, en "Las hermanas Gourmet" la actriz de cine y televisión Irene Montalà lleva el peso de la narración en primera persona de la protagonista de la historia y también pone voz al resto de personajes femeninos de la audioserie.

Por su parte, Carles Sianes se encarga de poner voz a los personajes masculinos, un trabajo que ya ha hecho en otras producciones de audiolibros corales como "La madre de Frankenstein", de Almudena Grandes.