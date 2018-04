Mónica Randall: "Hay que hacer con dignidad también lo que no te gusta"

"Hay películas que preferiría no haber hecho, pero era el cine que teníamos entonces, y esas también había que tratar de hacerlas con dignidad", asevera la actriz barcelonesa Mónica Randall, que considera la coherencia en el trabajo "un tesoro a estas alturas de la vida".

A Mónica Randall (Barcelona, 1942), que hoy recibe la Biznaga Ciudad del Paraíso en el vigésimo primer Festival de Cine en Español de Málaga, le inculcaron "que era fundamental el respeto a ti mismo".

"Si no te respetas, los otros no te podrán respetar, y hay que ser coherente respecto al trabajo, el que te toca en el tiempo en que te toca hacerlo", ha dicho.

Cree que el cine costumbrista que se hizo en España "se debe reivindicar, porque era el que se hacía entonces y no había otra posibilidad", pero reconoce que pasar de esas comedias a trabajar en "Cría cuervos" (1976), con Carlos Saura, "es un salto cualitativo".

Cita la propia "Cría cuervos", junto a "Mi querida señorita" (1972) y "La escopeta nacional" (1978), como tres de las películas favoritas de su filmografía, porque "todos los actores quieren hacer siempre cosas distintas".

"En las tres tuve la oportunidad de hacer papeles muy distintos, y después cayeron muchos papeles de señora rica, bien vestida y con carácter con los que me he aburrido soberanamente", ha confesado.

La época del destape en el cine español la recuerda como "una gilipollez, pero era la gilipollez de la época, y en el fondo también un camino de libertad, porque se veía a unas señoritas corriendo por un pasillo perseguidas por Alfredo (Landa) y parecía que era otra época y que ya había libertad".

"En España la sensación de libertad se vivía cuando una se quitaba el sujetador, tiene narices el asunto. Lo viví mal, porque hubo muchas películas del destape que me ofrecieron y que nunca hice".

Actualmente, ve que el cine español es "magnífico" y piensa en "qué suerte tienen" los cineastas de hoy, que deberían "valorarlo", porque "ha costado mucho a las generaciones anteriores".

"Me da envidia el chovinismo de los franceses, que ven cine francés, y nosotros deberíamos aquí pensar que lo primero es el cine español, que es excelente, y ver cine español, porque hay gente que se traga cualquier petardada americana y muchas veces a películas españolas no van".

La actriz, que cursó estudios de Arte Dramático en Barcelona y debutó en el teatro con comedias como "Cena de matrimonios" y "Pisito de soltero", ha explicado hoy que dejó las tablas porque "hacía mucho cine y mucha televisión", pero considera que "es donde se aprende realmente el oficio de actor".

"Teatro no haré más, me da pena decirlo pero no haré", asegura la actriz -que se subió por última vez a las tablas en 2009 con "Una comedia española", de Yasmina Reza- y que ha resaltado su dureza porque "si un día no te encuentras bien y tienes que salir al escenario, estás solo y vendido".

Sobre la popularidad, apunta que tiene ahora "una dimensión muy distinta" a la de su época, porque hoy existe "un tipo de popularidad que mete las narices donde no debe", y si a ella le pasara "lo llevaría muy mal".

"Me llama la atención seguir siendo popular, porque soy un ser apartado de este mundo", ha asegurado.

José Luis Picón.