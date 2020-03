Montaje escénico de Rigola en Bilbao expone las distintas caras del machismo

Un montaje escénico diseñado por el dramaturgo catalán Álex Rigola, exdirector, entre otros, del Teatre Lliure, que mezcla las artes escénicas y plásticas, la psicología y la documentación, expone en Bilbao las distintas caras que adopta el machismo y las consecuencias que deja en sus víctimas, las mujeres.

El montaje, de 50 minutos de duración y que se podrá ver en un recinto acotado en el vestíbulo del Centro Azkuna de la capital vizcaína desde hoy hasta el 15 de marzo, con entradas a entre 8 y 10 euros, ha sido inaugurado por el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, quien ha salido de su visionado visiblemente afectado y ha declarado a los medios que, tas contemplar lo que en él se muestra, "casi te da asco ser hombre".

"Es muy difícil definir con palabras lo que he visto, es impactante, tremendamente duro, pero lo más duro es que es una realidad que está ahí, una lacra que no podemos permitir ni tolerar", ha señalado el alcalde, quien ha agregado: "Yo no quiero ser parte de esta lacra, tener nada que ver con esto. Es terrible".

La instalación, que lleva por título "Macho man", pone el foco en las mujeres víctimas, no en los agresores, y tiene un recorrido compuesto por 12 habitaciones, en el que el visitante es guiado por la voz de una de las víctimas que aparece en la exhibición.

Durante los 50 minutos de duración, el espectador se enfrenta e interactúa con fotografías, sentencias, declaraciones, conversaciones y testimonios reales de casos de violencia de género en los diferentes ámbitos como el de la pareja o la familia, o en los entornos laboral, social y judicial.

Su visionado puede dejar tan "tocado" al visitante que sus promotores han habilitado un servicio de apoyo psicológico formado por dos profesionales de la especialidad que están a disposición de quien les necesite al final del recorrido.

Se trata de una experiencia interactiva que "sumerge" al visitante en una realidad que parece haberse convertido en "trivial" debido a la acumulación de noticias relacionadas con este tipo de agresiones, ha explicado Rigola.

"Quería mostrar la herida abiertamente", ha explicado, porque, a su juicio, "hay algo de perverso en la acumulación de noticias relacionadas con este tipo de agresiones. Acumulamos datos que, paradógicamente, nos hacen perder la noción de presente y realidad tangible; de ahí la idea de sumergir al público en una experiencia casi sinestética".

La dramaturgia que acompaña a la exposición ha sido desarrollada por Ferran Doral, Alba Pujol, Irene Vicente Salas y el propio Álex Rigola, y el proyecto completo ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao, el Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde y la psicóloga Alba Alfageme.