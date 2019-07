Montalbano después de Camilleri

Andrea Camilleri dejó escrito el final del comisario Montalbano para que se publicara tras su muerte, pero aparte de esta novela póstuma hay otras historias del famoso personaje que aún deben ver la luz en español. Un consuelo para sus incondicionales lectores.

El fallecimiento de Camilleri, el pasado miércoles en Roma a los 93 años de edad, abre el camino a la publicación de "Riccardino", el título que el escritor siciliano entregó hace tiempo a su editorial de siempre, la palermitana Sellerio, para concluir la saga de Montalbano.

No teman: el comisario no muere en esta última entrega, según anticipó en su día su creador, quien no dio muchos más detalles de la novela, celosamente custodiada desde hace años y que prácticamente nadie ha leído. "Riccardino" se convirtió desde su anuncio en la novela que los lectores de Camilleri desearían no leer nunca.

Pero la novela final de Montalbano no es la única de las protagonizadas por el célebre comisario que permanece aún inédita en español. Hay otros cuatro títulos publicados en Italia que esperan ser traducidos, un proceso que durará unos cuantos años, según los planes de la editorial Salamandra, encargada de publicar la saga en castellano.

La última novela de Montalbano editada en español hasta la fecha es la aclamada "El carrusel de las confusiones", entrega número 22 de la serie. Fue publicada en abril pasado y había aparecido en su idioma original en 2015, lo que da una idea del desfase entre los títulos en italiano y en español.

La siguiente novela de la serie, que se titulará en español "Tirar del hilo" y en la que Camilleri reflejó el drama de las migraciones, no se publicará hasta abril del próximo año, según ha adelantado a Efe Salamandra.

Pero antes de disfrutar de una nueva aventura del comisario de Vigàta, los lectores podrán degustar en español una de las obras más personales de Camilleri, "Carta a Matilda", que el autor siciliano escribió con 92 años a su bisnieta, que por entonces tenía seis años. Su publicación está prevista para octubre próximo.

Hay otros tres títulos del comisario Montalbano pendientes de publicación en español. "La rete di protezioni", que apareció en Italia en 2016, devuelve a Vigàta a los años cincuenta a través del rodaje de una película. Un año más tarde fue editada "Il metodo Catalanotti", en la que Camilleri recuperaba el mundo del teatro en el que él mismo trabajó antes de triunfar como escritor.

La última novela de Montalbano publicada hasta la fecha es "Il cuoco dell'Alcyon", que llegó a las librerías italianas el pasado 30 de mayo. Es la número 27 de una serie que comenzó en 1994 con "La forma del agua" y que ha sumado millones de lectores no solo en Italia, sino en el resto de Europa y América Latina.

Además de estas obras pendientes hay que contar con la intensa actividad que mantuvo Andra Camilleri como escritor hasta los últimos años de su vida. Se da por seguro que el autor siciliano habrá dejado a sus lectores un número aún indeterminado de manuscritos para que no les abandone el placer de seguir disfrutando de su inmensa compañía literaria.

Carlos Gosch