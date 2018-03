El escritor Quim Monzó gana el 50 Premio de Honor de las Letras Catalanas

El escritor barcelonés Quim Monzó, que ha sido proclamado hoy ganador del 50 Premio de Honor de las Letras Catalanas, que concede la asociación Òmnium Cultural, ha advertido del riesgo de "irlandización" de la lengua catalana.

En la conferencia de prensa posterior al fallo del premio, Quim Monzó ha dicho, como primera impresión, que esta vez "hay una cosa anormal, es la primera vez en 50 años que el presidente de Òmnium no llama al premiado para comunicárselo y esto ha sucedido porque Jordi Cuixart está en la cárcel".

Monzó ha añadido, en este sentido: "Es tan escandaloso lo que hace la justicia española, con la absoluta complacencia de los medios supuestamente críticos que deberían responder, que no hay más que explicar".

Quim Monzó quería agradecer el premio a Jordi Cuixart, pero no ha podido hacerlo, "porque ante mí sólo tenía una hoja de papel escrita en Soto del Real", y aunque empezó un borrador de carta de agradecimiento, no la pudo acabar "porque no sé que decir".

Con su habitual ironía, Monzó ha preguntado a Òmnium si tenían información médica suya que desconociera, pues "estos premios se suelen dar cuando estás a punto de morir".

El autor de "Benzina" y "La magnitud de la tragèdia" se siente honrado por este galardón, porque "no es un premio literario de los que dan las editoriales, que están programados y los jurados sólo firman lo decidido por una instancia superior, ni siquiera uno honorífico como el Nobel, que nunca sabes por qué se lo han dado a John Motherfucker y no a Sarah Smith".

Invitado a dar su impresión de las tres palabras que identifican el lema de Òmnium, 'Lengua, Cultura, País', Monzó ha asegurado que "la peor es la lengua, que sigue bajo mínimos aceptables", y ha argumentado que "desde 2010, Cataluña ha vivido en una faramalla de ilusión independentista que ha dejado arrinconada la lengua, y la situación sigue igual que antes, camino hacia una irlandización del catalán".

A su juicio, tener un estado propio o no altera la situación: "Irlanda es un estado y la lengua irlandesa vive una situación penosa; y Occitania no es un país independiente y la situación del occitano es también penosa".

Ha aclarado Monzó que no habla de mezclar el vocabulario catalán con palabras corruptas o de castellanismos, sino de la "estructura" de la lengua y ha comentado: "si no supiera castellano, muchos textos en catalán no los entendería".

El escritor ha reiterado que no volverá a publicar narrativa -"en su día dije que estaba hasta harto de los piratas"- y, en cambio, cree que como articulista en prensa sigue escribiendo literatura: "Cuando escribes una columna diaria y no escribes de política ni de deportes, sino sobre la vacuidad, eso requiere un tiempo más lento de cocción y pide más horas, y eso es también literatura".

Ha precisado que no sabe si volverá a publicar narrativa, para añadir, en broma: "siempre has de dejar algo para los herederos y que digan que se ha encontrado en un cajón un manuscrito inédito".

También ha rechazado la posibilidad, "al menos, en principio", de escribir sus memorias y para ello ha recurrido a lo que decía Pere Calders de que "no se ponía a escribir las memorias porque todavía se acordaba de muchas cosas", y ha repuesto que "las memorias no son más que una ficción, pues omites, escondes y ensalzas algo que te interesa".

El escritor barcelonés se ha confesado seguido de Raymond Carver y de Hemingway, así como de un reciente descubrimiento, el argentino César Ayra, y pensando en el día de la mujer trabajadora de mañana, ha dejado la recomendación de que "se incluya a Anaïs Nin en los textos recomendados en la escuela".

Monzó recibirá 20.000 euros y el galardón, una obra de Ernest Altés, en el transcurso de un acto que tendrá lugar en el Palau de la Música el próximo 4 de junio.