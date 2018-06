Monzó espera Cataluña no deba volver a "escapar de la tiranía" como en 1939

El escritor Quim Monzó espera que Cataluña no deba volver a "escapar de la injusticia, la opresión y la tiranía", como ocurrió al finalizar la guerra civil en 1939, utilizando para ello la imagen de un Bibliobús huyendo de Barcelona, el 26 de enero de ese año, con varios escritores dentro.

Al acabar su parlamento, después de recoger el 50 Premio de Honor de las Letras Catalanas en reconocimiento a su trayectoria, en un irreverente, provocador y "monzoniano" acto en el Palau de la Música, el barcelonés ha rememorado su infancia y la influencia que tuvo en él un Bibliobús de la Diputación, donde le prestaban libros, pues vivía en una casa en la que apenas había.

En aquel momento, desconocía que aquello había sido una iniciativa de la antigua Mancomunitat, una idea del escritor Eugeni D'Ors y tampoco sabía entonces qué era la Generalitat, ni podía "imaginar" el trayecto que hizo uno de aquellos vehículos en 1939.

Ha rememorado que, en uno de ellos, los escritores Mercè Rodoreda, Joan Oliver, Francesc Trabal y Armand Obiols partieron hacia el exilio.

"Que en vez de proveer de libros a los ciudadanos, el Bibliobús hubiera llevado a estos escritores al exilio es la imagen más nítida de lo que hemos vivido a lo largo de la historia y de lo que vivimos todavía. Me pregunto si algún día no muy lejano deberemos volver a utilizar un Bibliobús para que las personas, sean o no escritores, puedan escapar de la injusticia, la opresión y la tiranía".

EL acto ha estado marcado por la ausencia del presidente de la entidad convocante, Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en prisión preventiva en Soto del Real, y durante el mismo se ha reclamado en varias ocasiones la libertad para los políticos catalanes actualmente encarcelados.

Presidido por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el acto se ha iniciado con un mensaje enviado por Jordi Cuixart, desde la celda 201 de Soto del Real, en el que ha recordado que la entidad que preside "nació para salvar las palabras y ahora, en democracia, tenemos el reto de salvar los derechos humanos".

Asimismo, ha deseado que lo que están sufriendo los políticos encarcelados y los que están fuera de Cataluña, "contribuya a fortalecer los derechos humanos y la libertad de expresión en todo el mundo".

Cuixart quiere que "nunca más nadie sea encarcelado en ningún sitio por aquello que piensa, dice o escribe".

En otra de las intervenciones de la noche, el vicepresidente de la entidad, Marcel Mauri, ha considerado que Cataluña es una sociedad "diversa y plural" y ha abogado por que cualquier proyecto de futuro incluya a todos los catalanes.

En su opinión, "solo nos vale un nosotros si este nosotros incluye a todo el mundo" y ha precisado que este "nosotros es el fruto de una cultura mestiza".

Las dos estrellas de la radio matinal catalana, Mònica Terribas y Jordi Basté, también han sido protagonistas durante unos minutos al recordar momentos pasados junto a Monzó y el profesor Manel Ollé ha glosado la figura literaria.

Además, se ha escuchado desde la canción "Eres un enfermo" de las Supremas de Móstoles al "Preghero per te", de Adriano Celentano.

Por otra parte, los traductores de la obra del novelista han alabado sus textos, a través de un vídeo, mientras la música en directo ha ido a cargo de un inimitable Albert Pla, que ha hecho un particular y beodo recorrido por toda Cataluña.

El acto ha concluido con el canto de Els Segadors, a cargo de la Coral Cantiga de los Lluïsos de Gràcia, con todo el Palau en pie y pidiendo la libertad de los políticos encarcelados, así como la independencia de Cataluña.

Además de Quim Torra, han asistido a la entrega del premio el expresidente de la Generalitat José Montilla; el presidente del Parlament, Roger Torrent; el vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, y varios consellers, como la de Cultura, Laura Borràs, y la de Justicia, Ester Capella.