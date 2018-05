Mordzinski, el fotógrafo que saca a los escritores de su zona de confort

Daniel Mordzinski, conocido como "el fotógrafo de autores", dijo a Efe que sus retratos, también llamados "Fotinski", son el resultado de proponer una nueva pose para sacar a los escritores de su zona de confort.

Mordzinski, quien nació en Buenos Aires, en 1960, aseguró que sus retratos se nutren de arte, "ese alimento terrestre que llena de oxígeno", ya que no puede "entender la vida sin estar leyendo, sin estar viajando" y sin estar cerca de esos escritores que considera importantes.

Para él, su obra es el resultado de "un pacto de caballeros, un pacto divertido, rápido y seguro", ya que nunca hace trampa, ni les traiciona. Un pacto donde, aseveró, "hay mucho del autor, hay muchísimo de lo que escriben, pero también hay algo de mi".

El fotógrafo, que con solo 17 años retrató al "poeta ciego", Jorge Luis Borges, aseguró cuatro décadas después que le gusta ser empático e intuitivo ya que es la forma de conectar con el otro, es "una comunión en el sentido humano", que le permite entrar en la intimidad de otros.

También, manifestó haberse "reciclado de alguna forma" al ser fotógrafo de los Hay Festival de lengua española y de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), entre otros eventos, y añadió que de no haberse dedicado a "retratar la literatura, hoy tal vez tendría que vivir de otra cosa".

El argentino se considera un fotoperiodista, por lo que se repite que es "demasiado artista para ser periodista y demasiado periodista para ser artista".

En esa línea sostuvo que le debe mucho al periodismo, a las lecturas que ha hecho, a los encuentros con autores y a todas las exposiciones que ha realizado.

El coautor de libros como "Gabo Siempre" y "Cronopios" aseveró que no cuenta los libros que ha publicado ni los autores que ha retratado ya que no gusta de "reducir la belleza de las letras en una cifra, en un número (...) no se trata de hacer una guía telefónica porque siempre quedarán escritores por retratar".

Daniel Mordzinski recordó con nostalgia la pérdida de sus negativos y demás archivos hace cuatro años en el diario francés "Le Monde" y manifestó al respecto que no fue solo algo personal sino también para la cultura de la lengua española.

A su vez, reconoció que para él fue muy sano reducir su dolor a través de un proceso creativo y opinó que retratar es volver a tratar por lo que "cuando todo es nada, cuando es imposible recuperar las imágenes destruidas, tal vez el arte sea el mecanismo para rescatar sensaciones y sentimientos".

El argentino, que migró a Francia durante la dictadura cívico-militar en 1979, expuso en el pabellón de su país natal en la Filbo 2018 una geografía literaria en una instalación basada en las dos primeras partes de "Rayuela", novela de Julio Cortázar, "Del lado de aquí" y "Del lado de allá", con retratos de escritores argentinos vivos y muertos.

Tras su paso por Colombia continuará su viaje por Costa Rica donde planea hacer un libro de autores de ese país, para luego dirigirse a Nicaragua al festival "Centroamérica Cuenta 2018".

Visitará asimismo la capital mundial del libro, Atenas, donde hará la exposición titulada "La vuelta al mundo en 80 retratos de escritores", en honor a Julio Verne, y para terminar estará en la ciudad de Zaragoza, España, con una ambiciosa muestra de más de 300 fotografías de Acción Cultural Española durante octubre.

Mordzinski aseguró que disfruta lo que hace, razón por la cual ha dedicado su vida a "retratar los sueños y pasiones de los escritores" que hicieron de él lo que es, y concluyó diciendo: "doy lo mejor que tengo, esta es mi vida, lo que representa y lo que soy".