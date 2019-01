Morgan: Todo lo conseguido ha sido inesperado al carecer de expectativas

"Todo lo que nos ha llegado en estos tres últimos años ha sido inesperado porque no teníamos ninguna expectativa", ha dicho a Efe Nina de Juan, vocalista del grupo madrileño Morgan, que a partir de hoy prosigue la gira de presentación de "Air", con entradas agotadas en Barcelona y Madrid.

Morgan nació en 2012 cuando Nina de Juan (piano, voz), que estaba a punto de irse a vivir a Holanda ante la falta de oportunidades, enseñó sus composiciones a Paco López (guitarra y voz) y a Ekain Elorza (batería), y decidieron trabajar esos temas hasta que, a finales de 2015, grabaron su primer álbum, "North", producido por José Nortés, que también editaron y distribuyeron.

En "North" ya colaboraron Alejandro Ovejero 'Ove' al bajo y David Schulthess al teclado, que se incorporaron al grupo poco después y desde entonces empezaron a girar y a agotar las entradas en multitud de recintos y a participar en un sinfín de festivales.

El final de esa gira coincidió con la entrada de Nina y Schulthess (alias 'Chuches') en los Detectives, la banda de acompañamiento de Quique González, y ambos empalmaron luego con la salida del segundo disco de Morgan, "Air", también producido por Nortés, autoeditado y cuyos resultados han sido incluso mejores.

Blues, soul, pop, baladas, funk, disco ochentero y rock se citan en piezas como "Planet Earth", "Oh oh", "Another road (Gettin' ready)", "Sargento de hierro", "The child" o "Flying peacefully", en medios de unas trabajadísimas armonías vocales, arreglos de cuerda y metales, espléndidos coros femeninos y con la rota y desgarradora voz de Nina en primer plano.

"Nuestra única intención era tocar juntos, montar unas canciones y pasar un buen rato en el local, sin ninguna expectativa, con lo que todo lo que nos ha llegado ha sido inesperado y, por ello, estamos muy agradecidos. Estamos disfrutando y currando mucho porque esto nos permite seguir tocando y poder vivir ahora mismo de la música", razona Nina, hija de Tony de Juan, guitarrista de Coz ("Más sexy", "Las chicas son guerreras") a principios de los años 80.

Banda ecléctica e inclasificable, Nina admite que no les gusta centrarse "en una sola cosa", porque "cada canción nos pide algo y siempre que se lo podamos dar, sin forzar y respetando los géneros, así lo haremos", lo que les lleva a "investigar" y a pasar por el soul, el gospel, el funk, la clásica, la balada o el pop.

Un segundo álbum así titulado porque se grabó durante la gira de "North", "con una buena dinámica de trabajo, y queríamos plasmar ese aire que respira y la energía" que insuflaron en la grabación de un CD que incluye una pieza en castellano, la emotiva "Sargento de hierro", pese a lo cual Nina de Juan dice desconocer si Morgan abrirá esa puerta en futuros proyectos.

"Ni idea. En el primero ya estaba también 'Volver', pero no lo sabemos", confiesa la autora de la mayoría de textos, que confiesa su "alegría" por volver a la carretera con entradas agotadas en Barcelona y Madrid -dos conciertos-, y anuncia que son "citas importantes" a las que acuden con "ganas e ilusión", noches de "celebraciones" para "dar las gracias".

Morgan actúan hoy en Pamplona, y mañana recalarán en la sala Apolo de Barcelona, con todas las entradas agotadas, lo mismo que les sucederá los días 19 y 27 en el Circo Price madrileño; mientras que aún quedan localidades para Granada -2 de febrero- y Córdoba -día 3-, entre los conciertos ya confirmados.

El repertorio se basará en sus dos discos y en versiones de The Band, The Eagles y Fleetwood Mac, y Morgan seguirán de gira todo el 2019 porque "aún quedan muchos sitios adonde ir y donde volver", según su vocalista.

Por Rafa Quílez.