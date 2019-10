Morgan: Es entretenido buscar las prendas que le sientan bien a las canciones

El crecimiento de Morgan, la banda madrileña de difícil clasificación, ha sido imparable y tiene pinta de que el fenómeno va para largo. Quizá sea porque es un grupo que no se cierra "ninguna puerta" y se entretiene buscando "las prendas que le sientan bien" a cada canción, como apunta Nina, la cantante, en una entrevista con EFE con motivo del concierto que darán este sábado en Zaragoza.

Más de cien conciertos en salas, teatros y festivales, entre ellos el Mad Cool o el BBK, se han sucedido desde que el pasado mes de marzo apareciera su segundo álbum 'Air', concebido como un nuevo capítulo del anterior, 'North'.

Nina (Madrid, 1990), conocida por su arrolladora voz, todavía no se cree el éxito de esta última gira, que han querido despedir con un 'sprint' que les llevará por 25 lugares diferentes hasta final de año, entre ellos la sala Oasis de Zaragoza donde Morgan tocará este sábado.

Pregunta.- ¿En qué momento está ahora la banda después del éxito del segundo disco 'Air'?

Respuesta.- Ahora mismo nuestra prioridad es el fin de gira. Hemos vivido una segunda gira flipante que ha sido maravillosa, nos han pasado cosas con las que no contábamos y, sobre todo, ha habido un público que se ha quedado con nosotros y que se ha querido apuntar a la familia Morgan. Estamos muy agradecidos.

P.- ¿Qué cosas no se esperaban?

R.- Pues para empezar, salir de casa y que la gente venga al concierto. No sabemos cómo va a respirar cada ciudad. Luego hablamos con el público cuando terminan los conciertos y es maravilloso todo lo que nos dicen. No te imaginas que tú misma vayas a transmitir algunas de las cosas tan bonitas que te dicen que transmites, eso es totalmente inesperado.

P.- Vuestra música es difícil de clasificar, ¿de qué manera influyen los gustos de cada miembro del grupo?

R.- Aunque todos tenemos géneros favoritos en común, sí que es cierto que cada uno tira para su lado y esos lados son distintos. Cuando estamos creando las canciones, cada uno le quita o le pone lo que cree conveniente según el concepto que tiene, pero lo hacemos de manera muy natural. No solemos cerrarnos ninguna puerta ni vetar nada y sobre todo tenemos muy buena conversación musical. A lo mejor yo no controlo de un género y otro de la banda, sí. Es muy entretenido buscar las prendas que le sientan bien a las canciones.

P.- ¿Cuánto tiempo dedica a crear cada tema?

R.- Yo suelo llevar un esqueleto y esa idea la cocinamos entre los cinco. A veces tarda poco y otras veces estamos meses y meses con la misma canción.

P.- ¿Morgan se sale de los patrones "indie" o es que estamos acostumbrados a escuchar lo mismo?

R.- Creo que todos los patrones son guays, pero aquí es posible que no se perciban tanto. Nosotros no teníamos intención de aparecer de ninguna manera y no sabría decir tampoco dónde nos colocamos. Somos algo más de lo que está pasando gracias al universo y ya está.

P.- No pensaba dedicarse a la música y aquí está, ¿Cómo es eso?

R.- Ha sido inesperado pero en mi caso mis padres son músicos y en mi casa siempre se le ha dado mucha importancia a la música.

P.- O sea que no ha sido tanta casualidad...

R.- Claro, el caldo de cultivo ahí estaba, pero jamás imaginé que acabaría siendo cantante de una banda ni compositora. No ha sido tanto una casualidad como una sorpresa. Pero ha salido así y tampoco soy nadie para llevarme la contraria (risas).

P.- Este disco ha sido una segunda parte del primero, ¿Qué planes tienen para cuando acabe la gira?

R.- Creo que el año que viene no vamos a tocar. Queremos coger perspectiva, filtrar todo lo que hemos aprendido y meternos en el local tranquilamente a hacer un tercer disco del que no tenemos ni idea de cómo va a ser. Lo haremos con calma y trastearemos.

P.- ¿Cómo va a ser el concierto de este sábado?

R.- Para el fin de gira hemos querido hacer una especie de viaje y enseñar todo lo que hemos vivido. Por eso, tocaremos temas de los dos discos porque queremos dar las gracias a la gente que nos ha acompañado desde el principio y enseñar a la gente que viene de nuevas lo que hacíamos antes.

P.- ¿Entre el público hay mucha gente que os ve por primera vez?

R.- Sí, creemos que hay mucha gente que anima a sus amigos y familiares a venir, porque nos lo cuentan luego. Hay mucho de oreja a boca que lo tenemos que agradecer.

P.- Ha mencionado ese momento de diálogo en varias ocasiones, ¿le gusta tener ese contacto con el público después del concierto?

R.- Sí, porque estamos con la magia de la conexión y pasan cosas muy guays. Vienen a decirte cosas constructivas, que da sentido a lo que estamos haciendo. Nos dicen esta canción me ha ayudado en este momento o me ha inspirado para esto...o incluso deberías cantar más en castellano. Son cosas constructivas porque te puedes hacer una idea bastante real de lo que pasa en tus conciertos, lo cual es maravilloso.

