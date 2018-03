"Morgan" propaga su "milagro" con "Air", su segundo disco más luminoso

Milagro: "Hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino". Esta es la palabra que utiliza Carolina de Juan para explicar el éxito cosechado entre la crítica y el público por su banda "Morgan", de regreso hoy con su segundo álbum "Air".

Tras la irrupción en 2016 de su primer trabajo, "North", que les regaló una intensa gira por las salas y festivales más importantes del país -como el Mad Cool o el Sonorama-, así como colaboraciones con artistas de la talla de Quique González o Miguel Ríos, la banda "Morgan" lanza hoy al mercado su esperado segundo álbum, "Air", un disco más luminoso y optimista que el anterior.

"No sabemos exactamente cuándo se puso serio todo esto. Pero de repente llenamos las salas y empezamos a flipar. Estamos muy agradecidos y pensamos que es un milagro", explica en una entrevista con la Agencia Efe Carolina de Juan, más conocida como Nina, y que con sus 27 años y su simpatía llena de timidez y sencillez, se ha convertido en una de las voces más trascendentales de la música española.

Pero no solo ella, sino también el resto de "Morgan" que conforman unos habituales de la escena madrileña como son Ekain Elorza -batería-, Paco López -guitarra-, Alejandro Ovejero -bajo- y David Schulthess -teclista-, una conjunción de artistas que rememora a los canadienses "The Band", sin duda una de las bandas más importantes de la historia del folk-rock y a quienes ellos mismos homenajean en sus conciertos con una exquisita versión de "The Night They Drove Old Dixie Down".

Para Nina, la música es un oficio complicado -mucho más que atender la tienda de tazas, chapas y llaveros en la que trabajaba en Malasaña hasta hace un par de años- y en el que las cosas cambian muy rápido. Pero lo que siempre va a permanecer es el "cariño" que ponen en todo lo que hacen.

De hecho, para este segundo disco han mantenido esa filosofía que ya siguieron en "North" y en el que han hecho "lo que las canciones les decían que tenían que hacer". Ni más ni menos, explica Nina, quien añade que no han sentido presiones ni un exceso de responsabilidad por este segundo disco.

"Nos hemos quedado tranquilos con él y, si luego tenemos que dormir debajo de un puente, tendremos la conciencia tranquila", sostiene Nina, como el que no quiere darle importancia al hecho de que los dos adelantos de este álbum, "Another road" y "Sargento de hierro", sean de las canciones más escuchadas en las plataformas digitales las últimas semanas.

"Air", compuesto en su mayoría en furgonetas y hoteles de la gira de "North", se grabó entre octubre de 2017 y febrero de 2018 con el productor José Nortes de nuevo al control. Recuerda en algunos de sus pasajes a bandas como Pink Floyd, Stevie Wonder, Adele, Jamiroquai, Amy Winehouse o Joss Stone, y como afirma Nina, es un álbum más "luminoso" y "soleado" que al anterior, que era un poco más "nublado", dice entre risas.

Un trabajo más dinámico y fresco, de carretera, para el que han decido continuar con una autogestión que, aunque supone un mayor esfuerzo de todos los miembros de la banda, les otorga más libertad.

"Estamos agradecidos a las discográficas que se han interesado por nosotros y las facilidades que nos han dado, pero decidimos prescindir de ellas para favorecernos en otras cosas", sostiene Nina quien, por otra parte, confiesa que el grupo está muy sorprendido con el hecho de que muchos de sus seguidores les pidan que den el salto definitivo a las canciones en castellano.

Nina reconoce que, tanto "Volver" del anterior disco" como "Soldado de hierro" del nuevo, -que son las dos únicas canciones de "Morgan" en castellano-, tienen una acogida especial entre el público, algo que comprende pero explica que las canciones suelen surgir en inglés porque es el idioma de la música que más les ha influenciado.

"No podemos ordeñar canciones en castellano", dice entre risas, pero recomienda a la parte del público que espera más canciones en su idioma que no desesperen y tengan paciencia.

"Morgan" arrancó la gira de "Air" ayer, 15 de marzo, en Las Palmas de Gran Canaria y la continúa este sábado 17 de marzo en Tenerife, el 18 en Lanzarote, 23 en Vigo, 6 de abril en Santander, 12 en Córdoba, 13 en Granada, 19 en Valladolid, 20 en Burgos, 25 en Murcia, 2 de mayo en Orense, 5 en Toledo, 12 en Mallorca, 18 en Zaragoza y 19 en Barcelona.

Además tocarán en el Festival "O Son do Camiño" de Santiago el 28 de junio, en el BBK Live Festival de Bilbao el 12 de julio y el 13 en el Mad Cool de Madrid.