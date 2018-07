"Los puentes de Moscú", un "esencial" para Asociación Críticos Cómic en 2018

"Los puentes de Moscú" de Alfonso Zapico, "Lo que más me gusta son los monstruos" de Emil Ferris o "Picasso en la guerra civil" de Daniel Torres son algunos de los 30 títulos elegidos por la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic en su lista de los "esenciales" del primer semestre de 2018.

Según ha informado hoy la ACDCómic estos son tres de los títulos que, como hacen cada año, han seleccionado para "llamar la atención" sobre aquellos títulos que consideran "especialmente destacables", por lo que se trata de una lista también que puede servir de "guía de lectura" para los amantes del noveno arte.

Formada por 30 novedades y cinco reediciones publicadas entre enero y junio de 2018, la lista de este año -que amplia en cinco sus propuestas- además introduce un nuevo método de elección ya que 20 de las novedades han sido elegidas en votación por 49 de los integrantes de la ACDCómic, mientras que 10 son fruto de la deliberación de una comisión de seis expertos en distintas áreas.

Así, entre las propuestas podemos encontrar obras de autores españoles consolidados como "Desastre", de Mamen Moreu; "Los puentes de Moscú", de Alfonso Zapico; "Pulse enter para continuar", de Ana Galván, o "Nieve en los bolsillos", primera novela gráfica del veterano Kim.

Pero también se incluyen apuestas por nuevas voces que se abren paso como Borja González ("The Black Holes"), Lorenzo Montatore ("¡Cuidado que te asesinas!"), Camille Vannier ("Poulou y el resto de mi familia") o Magius ("El método Gemini").

En cómic internacional, el listado incluye obras llegadas de Europa como "La tierra de los hijos", de Gipi, o "Martha y Alan", de Emmanuel Guibert, Estados Unidos y Japón.

De entre los llegados de Estados Unidos esta asociación ha elegido "Mr. Milagro", de Tom King y Mitt Gerads, y "Lo que más me gusta son los monstruos" de Emil Ferris.

En cuanto al manga, en esta selección conviven jóvenes autoras en activo, como Kabi Nagata con "Mi experiencia lesbiana con la soledad", con autoras ya clásicas recuperadas para el mercado español, como es el caso de Hinako Sugiura con "Miss Hokusai".

La lista de "Esenciales" para el primer semestre de 2018 cuenta también con "Belleza" de Hubert y Kerascoët, "El día 3" de Cristina Durán, Miguel A. Giner Bou y Laura Ballester; "El show de Albert Monteys", de Albert Monteys; "En la cocina con Kafka", de Tom Gauld; "Hip Hop Family Tree", de Ed Piskor; "Innocent", de Shin'ichi Sakamoto, o "Pantera", de Brecht Evens o "¡Universo!" de Albert Monteys.

La selección se completa con "Pescadores de medianoche" de Yoshihiro Tatsumi; "Röhner" de Max Beitinger; "Spirou: La mujer leopardo" de Yann y Schwartz; "The Fade Out" de Ed Brubaker; Sean Philips y Elizabeth Breitweiser; "The Private Eye" de Brian K. Vaughan, Marcos Martín y Muntsa Vicente, "Thor: Diosa del Trueno" de Jason Aaron, Russell Dauterman y Matthew Wilson, y "Tiempo que dura esta claridad", de Federico del Barrio y Elisa Gálvez.

Por último, la ACDCómic ha seleccionado también cinco títulos que fueron reeditados durante el primer semestre de este año: "Black Jack" de Osamu Tezuka; "El Eternauta edición integral" de H. G. Oesterheld y Francisco Solano López; "El señor Jean edición integral" de Philippe Dupuy y Charles Berberian; "Mi pequeño" de Olivier Schrauwen, y "Sonámbulo y otras historias", de Adrian Tomine.