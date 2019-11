Muere a los 82 años Robert Freeman, fotógrafo de los Beatles

Los exBeatles Paul McCartney y Ringo Starr han rendido tributo al fotógrafo londinense Robert Freeman, autor de las portadas de algunos de los álbumes más emblemáticos de la banda, que falleció este jueves a los 82 años.

En su blog oficial, McCartney dice que Freeman, cuya muerte anunció el viernes el Twitter oficial de los Beatles, era "uno de los fotógrafos favoritos" del cuarteto, no solo "un gran profesional" sino también "imaginativo y un original pensador".

"Echaré de menos a este hombre maravilloso pero siempre apreciaré los cariñosos recuerdos que guardo", afirma el músico.

En Twitter, Starr también recordó al artista: "Dios bendiga a Robert Freeman, paz y amor a toda su familia", escribió.

Al informar del fallecimiento, la cuenta de los Beatles destacó que Freeman creó "algunas de las más icónicas imágenes de la banda", que protagonizaron álbumes como "With the Beatles", "A hard day's night", "Beatles for sale", "Help!" y "Rubber Soul".

Nacido en Londres el 5 de diciembre de 1936, Freeman se dio a conocer como fotógrafo del periódico británico "The Sunday Times" y a través de sus fotografías en blanco y negro de músicos de jazz, entre ellos John Coltrane.

Fueron estas fotos las que llamaron la atención del mánager de los Beatles, Brian Epstein, y de los propios componentes de la banda de Liverpool (noroeste de Inglaterra), que empezó a fotografiar en 1963.

Ese mismo año, Freeman fotografió también el primer calendario Pirelli de jóvenes desnudas, que apareció en 1964.