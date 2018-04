Muere a los 94 años la pintora mexicana de origen británico Joy Laville

La pintora de origen británico nacionalizada mexicana Joy Laville falleció hoy a los 94 años de edad en la ciudad de Cuernavaca, en el centro de México, país en el que residía desde 1956, informó hoy la Secretaría de Cultura.

"Lamento profundamente la pérdida de Joy Laville, artista plástica extraordinaria que adoptó a México como su segunda patria", declaró la titular de la Secretaría de Cultura, María Cristina García, en un comunicado oficial.

La ministra destacó que Laville, nacida el 8 de septiembre de 1923 en Isla de Wight, Inglaterra, "nos legó una obra llena de color, sutil y sugestiva que tuvo su origen en los mares ingleses y su destino en la cultura mexicana".

De acuerdo con fuentes culturales citadas por diarios mexicanos, Helene Joy Laville Perren, su nombre completo, murió a causa de un derrame cerebral.

Laville vivió en su juventud el estallido de la Segunda Guerra Mundial, vivió de 1946 a 1956 en Canadá, país donde nació su hijo Trevor, y conoció la obra del muralista mexicano Diego Rivera y otras expresiones del arte de México.

A la edad de 33 años se estableció en México, en San Miguel de Allende, central estado de Guanajuato, donde conoció al escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia, con quien se casó en 1973 en segundas nupcias y con quien vivió hasta la muerte del literato en un accidente de avión en 1983, en España.

La pintora ilustró las portadas de algunos de los libros de Ibargüengoitia, "y en ellas se podían ver escenas donde mujeres lilas o azules aparecen tendidas en divanes o sentadas a la orilla del mar", destacó la Secretaría de Cultura.

Ibargüengoitia, autor de obras como "Maten al León", expresó que los cuadros de Laville "no son simbólicos ni alegóricos ni realistas; son como una ventana a un mundo misteriosamente familiar, enigmas que no es necesario resolver, pero que es interesante percibir".

La obra de Laville, quien obtuvo la nacionalidad mexicana en 1986, ha sido expuesta en la mayoría de las principales ciudades mexicanas y a nivel internacional en Nueva York, París, Londres y Barcelona.

Hay creaciones suyas en colecciones como las del Museo de Dallas, el National Museum of Women in the Arts de Washington, el Banco Nacional de México y en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México.

Entre sus galardones está el Premio de Adquisición por el Palacio de Bellas Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes con motivo de la exposición Confrontación'66. En 2012 le fue otorgada la Medalla Bellas Artes por su brillante trayectoria dentro de la plástica mexicana.