Muere el rapero estadounidense Mac Miller a los 26 años

El rapero estadounidense Mac Miller falleció hoy a los 26 años en su casa de California (EE.UU.), informó hoy el medio especializado en noticias de famosos TMZ.

Miller fue hallado hoy muerto al mediodía en su residencia del valle de San Fernando, situado en la parte norte de Los Ángeles (EE.UU.), y TMZ apuntó a una sobredosis como la causa del fallecimiento del artista, aunque por ahora no hay una confirmación oficial al respecto.

El rapero, que mantuvo una relación con la estrella del pop Ariana Grande y que había tenido problemas con las drogas, lanzó el pasado 3 de agosto su último álbum, "Swimming", con el que iba a comenzar el 27 de octubre en San Francisco una gira norteamericana.

Nacido el 19 de enero de 1992 en Pittsburgh (EE.UU.), Malcolm McCormick, por su nombre real, captó la atención de la industria y los fans del hip-hop con su mixtape de 2010 "KIDS: Kickin' Incredibly Dope Shit".

Su primer álbum llegó al mercado un año después bajo el título "Blue Slide Park", que alcanzó el primer puesto de la lista Billboard 200 que determina semanalmente los discos más vendidos en Estados Unidos.

En 2014 lanzó "Faces", una mixtape en la que abordaba sus problemas personales con el consumo de drogas.

"Solía 'rapear' de una manera súper abierta sobre mierda realmente oscura", confesó el artista al hablar sobre esa época en un reportaje publicado el jueves en el portal Vulture.

"Porque eso era lo que estaba experimentando en ese momento. Está bien, está bueno, así es la vida. Debería ser todas las emociones", añadió.

En este mismo texto en Vulture, Miller habló sobre la presión que experimentó como artista, los peligros de la fama y la incapacidad de controlar la imagen pública cuando es tratado como una celebridad.

"Quizá esté equivocado. Quizá es solo un juego que no he conseguido jugar. Pero parece simplemente agotador estar siempre luchando por algo, estar siempre luchando por lo que crees que tu imagen debería ser. Nunca vas a ser capaz de hacerte entender. Nunca va a ser real. Nadie me va a conocer realmente", indicó.

El rapero protagonizó para la cadena MTV el programa de telerrealidad "Mac Miller and the Most Dope Family".

Miller fue novio de Ariana Grande durante casi dos años, pero su relación terminó el pasado mayo.

Grande se comprometió en junio con el humorista Pete Davidson tras salir juntos durante algunas semanas.

Miller se estrelló con su coche en mayo, un incidente por el que fue arrestado y acusado de conducir bajo los efectos del alcohol.

El rap estadounidense, un mundo en el que las muertes prematuras, sobre todo por violencia, han sido frecuentes a lo largo de su historia, ha sufrido también en 2018 las desapariciones de XXXTentacion y Jimmy Wopo.