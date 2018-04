La Muestra de Cine Latinoamericano recibe un 25 por ciento más de proyecciones

La XXIV Muestra de Cine Latinoamericano de Cataluña, que tendrá lugar del 20 al 27 de abril en Lleida, edición, ha recibido un 25 % más de películas que el año pasado, 1.246 en total, de las que se proyectarán 43, ha dicho hoy en la presentación del evento su director, Juan Ferrer.

A su vez, Ferrer ha destacado la presencia de una docena de países de Latinoamérica y Europa, que tendrán la oportunidad de presentar trabajos de "una gran variedad" y de diferentes temáticas.

El director del certamen ha querido dar especial relevancia a los premios que se darán este año.

Concretamente, se entregará el Premio de Honor al actor español Eduardo Noriega, el premio Jordi Dauder a la creatividad en el cine catalán, a la cineasta y actriz Sílvia Munt, y los premios Ángel Fernández-Santos, a Gerardo Sánchez, y el premio Talento Latinoamericano, al compositor argentino Osvaldo Montes.

Con la programación y la entrega de dichos galardones, desde la Muestra trabajan por "profesionalizar" el certamen y crear un camino de "intercambio" con Latinoamérica.

En este sentido, Ferrer se ha referido a la posibilidad de seguir descubriendo las obras de cineastas de América Latina pero que, a la vez, los españoles puedan mostrar sus trabajos en el otro continente.

Llos largometrajes que se podrán ver en esta edición del festival son "Al desierto" (Argentina, Chile), de Ulises Rosell; "Amateur" (Argentina), de Sebastián Perillo; "Como nuestros padres" (Brasil), de Laís Bodanzksy; "Maracaibo" (Argentina, Venezuela), de Miguel Ángel Rocca; y "Niñas araña" (Chile), de Guillermo Helo.

También "O filme da mina vida" (Brasil), de Selton Mello; "El Pampero" (Argentina, Uruguay, Francia), de Matías Lucchesiu; "Simfonía para Ana" (Argentina), de Ernesto Ardito y Virna Molina; "Vida de familia" (Chile), de Cristián Jiménez y Alicia Scherson; y "El viajero" (México), de Diego Ros.

Por su parte, se podrán visionar los cortometrajes "The back of my mind" (Argentina(EE.UU), de Luciano Podcaminky; "El corto del año" (Argentina), de José Mariano; "Debis" (Perú, EUA), de Julio O. Ramos; "Madre" (España), de Rodrigo Sorogoyen; "Matria" (España), de Álvaro Gago; "Pequeño manifiesto en contra del cine solemne" (Argentina), de Roberto Porta; "Pixied" (Argentina), de Agostina Ravazzola y Gabriela Sorroza; "Premonición" (Chile), de Leticia Akel; "Sob, o véu da vida oceánica" (Brasil), de Quico Meirelles; y "Verde" (México), de Alonso Ruizpalacios.

El jurado de la Sección Oficial de Largometrajes estará formado por el escritor e historiador cinematográfico Albert Galera, el crítico y articulista de cine Ignasi Juliachs, y la periodista corresponsal de América Latina y Europa y presidenta de la Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericana, Sully Fuentes.

La Muestra cuenta este año con un presupuesto de 100.000 euros, de los cuales, 75.000 provienen del Ayuntamiento de Lleida, 15.000 del Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI), y 10.000, de la Fundación la Caixa.

El acto inaugural de la Muestra tendrá lugar este viernes 20 de abril en la Llotja de Lleida.