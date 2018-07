Mujeres de la tercera edad llevan las sevillanas al metro de Sao Paulo

Un grupo de mujeres de más de 60 años irrumpió hoy en el metro Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, para presentar una muestra de danzas folclóricas que incluyó sevillanas, pasodobles y fandangos.

Canciones del imaginario colectivo español, como Granada o Camino Verde, retumbaron hoy durante una hora en los andenes de la estación Santa Cecilia del suburbano paulista acompasadas con la alegría y los movimientos de las 14 integrantes del grupo "A Bela Idade" (La bella edad).

Al frente de este grupo de mujeres está la española Ilde Gutiérrez, de 80 años, quien se mostró "muy feliz" y dijo sentir "orgullo" después de su actuación.

"Siempre he sido cantante y bailarina. Canto en italiano, en portugués, no canto en inglés, y trabajé siempre en teatro y cantina. Y hace unos 16 años que me dedico a la tercera edad, dando clases", declaró a Efe Gutiérrez.

"A Bela Idade" se reúne semanalmente en la Parroquia Santa Cecilia para ensayar las danzas folclóricas.

Gutiérrez indicó que el grupo se formó hace unos 15 años en una época en la que, a diferencia de hoy, no había muchos profesores centrados en dar clases a personas de la tercera edad.

"Yo enseño lo que yo creo que para ellas les va bien", comentó.

En este sentido, descartó enseñar flamenco porque exige mucho físicamente y en esas edades es cuando empiezan los problemas "en la rodilla, el tobillo y la columna".

"Resolví hacer una cosa mas 'light': el pasodoble, las sevillanas, los fandangos, que son músicas folclóricas, pero más suaves", explicó esta octogenaria, vestida hoy con su bata de cola y una rosa amarilla en su cabello.

El evento reunió a decenas de usuarios del metro de la capital paulista, que se pararon unos segundos para admirar el arte de estas mujeres de la tercera edad.

"Adoré, vine al metro solo para ver esto de aquí", dijo Hilda Nunes, de 65 años, quien se mostró satisfecha con la actuación y reconoció que está "esperando solo mejorar un poco la salud" para poder empezar a bailar.

La iniciativa se enmarca en el conjunto de actividades puestas en marcha en el suburbano de la mayor ciudad brasileña con motivo de su cincuenta aniversario, conmemorado el pasado 24 de abril.