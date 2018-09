Mujica: Ya quisiera yo para América Latina una cosa como la Unión Europea

El expresidente de Uruguay José Mujica afirmó hoy que le gustaría un sistema similar al de la Unión Europea para América Latina, a pesar de sus "defectos", y sugirió una reflexión ante los intentos de acabar con el proyecto comunitario.

"Quisiera yo tener para América Latina una cosa así, que estuviéramos con contradicciones y líos y esto, pero que hubieran construido ese ser", consideró en un encuentro con la prensa al ser preguntado por el auge de los movimientos euroescépticos.

Mujica realizó estas declaraciones en la isla veneciana del Lido, a la que ha llegado para participar en la presentación en el festival de la película "La noche de 12 años", del uruguayo Álvaro Brechner, y del documental "El Pepe, una vida suprema", del serbio Emir Kusturica.

El exmandatario apuntó que "seguramente, el proyecto de la comunidad económica europea tiene muchos defectos", pero destacó que el continente "nunca vivió un tan largo periodo de paz".

"Yo creo que por lo menos vale la pena pensarlo. No es para sacar conclusiones a la carrera... 'Esto lo tiro a la basura'", sostuvo, después de rechazar la palabra "populismo", que en su opinión se usa "para un barrido y un fregado" para "todo lo que molesta".

También habló sobre lo que definió como "la eterna contradicción de España", un país que "sembró gente por toda" América y "ahora se asustan de los inmigrantes".

"Ahí está, la España feudal, todavía, y fuerte", señaló, para después hablar de ese país y de Italia como "su padre y su madre", dados sus orígenes familiares.

Por otro lado, repasó la situación de Latinoamérica, al ser preguntado por la crisis venezolana, ante lo que respondió: "En América pasan cosas que pasan en Europa también, pero en Europa las disimulan bien".

"No me vengan con que América está llena de defectos y Europa es correctísima, esa película no la llevo. En todo caso, nosotros tenemos los mismos defectos a nuestra escala (...), no estoy defendiendo la deformación que tenemos", manifestó.

También abordó el tema del nacionalismo: "El nacionalismo de los chicos es una cosa buena porque sirve para formar carácter e identidad, pero cuando se exacerba se transforma en una cosa peligrosa, se va al choque, cuando cae en fanatismo", opinó.

Mujica, que a sus 83 años acaba de renunciar al cargo de senador, recordó algunos detalles de sus doce años de cautiverio durante la dictadura militar, una historia abordada en la cinta de Brechner, donde es interpretado por el español Antonio de la Torre.

En este sentido, fue preguntado sobre si la obra puede servir para que su ejemplo no caiga en el olvido: "Dicen que esas cosas son muy importantes. Yo lo que he visto por la Historia es que el único bicho capaz de tropezar varias veces con la misma historia se llama 'sapiens', el 'homo sapiens'", subrayó.

Y es que en su opinión, "uno aprende con lo que vive, no con lo que cuentan".