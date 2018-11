Muse actuará el 26 de julio en Madrid con su gira Simulation Theory World

El trío británico Muse actuará el 26 de julio en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid dentro de su gira Simulation Theory World, un concierto para el que saldrán a la venta las entradas el próximo 16 de noviembre, informó hoy en una nota la promotora, Live Nation.

En el único concierto de la banda en España, Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme interpretarán los temas de su octavo álbum de estudio, que se publicará el 9 de noviembre.

De "Simulation Theory" ya se pueden escuchar los adelantos "Pressure", "The Dark Side", "Something Human", "Thought Contagion" y "Dig Down".

Su trabajo anterior, "Drones", que ganó el Grammy a Mejor Álbum de Rock, se publicó a mediados del 2015 y alcanzó el número 1 en 21 países, incluyendo su primer número 1 en Estados Unidos.