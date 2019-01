Muse, Sheeran, Bon Jovi y Metallica, figuras de otro año de parranda musical

Bon Jovi, Elton John, Metallica, Florence + The Machine, Muse, Ed Sheeran y Bob Dylan aplazarán la resaca de 2018, año orgiástico para la música en vivo, al que seguirán otros doce meses de parranda en los que incluso españoles como Rosalía, Alejandro Sanz y Manuel Carrasco asaltarán los mayores escenarios.

Este mismo mes arranca la programación musical en la capital española con los 42 "shows" de Inverfest 2019, entre ellos los de la portuguesa Dulce Pontes, y con el nuevo festival Fitur Es Música, con los suecos Mando Diao y las nuevas estrellas del rap patrio Natos y Waor.

En febrero se inicia un goteo cada vez más incesante de artistas internacionales. Así, la banda británica de culto Echo & The Bunnymen recalará en San Sebastián (día 12, Teatro Victoria), Barcelona (día 14, Razzmatazz 1) y Madrid (el 15, La Riviera).

Esta sala recibirá en la misma semana a la también veterana banda estadounidense de rock alternativo Yo La Tengo (día 11 y el 13 en Apolo, en la ciudad condal) y, con su primer álbum en 7 años, a los escoceses Snow Patrol (día 14 y un día antes en la barcelonesa Razzmatazz).

Los conciertos empiezan a coger otra dimensión con la llegada de Massive Attack para reimaginar 20 años después uno de sus discos más celebrados, "Mezzanine": el 17 en el Palacio Vistalegre (Madrid) y un día antes en Sant Jordi Club (Barcelona).

Allí mismo actuará el 22 la banda Greta Van Fleet y el mes lo cerrarán los embajadores británicos de "indie pop" Bastille con una gran fiesta en Razzmatazz el 27 y otra el 28 en Vistalegre.

Jess Glynne, la artista con más sencillos número 1 en Reino Unido, visitará España en marzo para actuar en La Riviera madrileña el día 1 y el 2 en Apolo, en Barcelona, donde un día después asaltará el Palau Sant Jordi el "príncipe de las tinieblas", Ozzy Osbourne, en compañía de Judas Priest.

Seguirán afilándose las guitarras con Slash, esta vez sin el resto de Guns N'Roses, pero con Myles Kennedy and The Conspirators. Tocará el día 12 en Sant Jordi Club y el 13 en el WiZink Center, en el primero de los muchos conciertos del recinto madrileño este año.

Será el lugar donde, por ejemplo, recalarán el día 14 la "boy band" de pop latino CNCO (el 15 también en Sant Jordi Club) y el 16 la banda estadounidense de hip hop y rock alternativo Twenty One Pilots, quienes actuarán asimismo en el Bizkaia Arena BEC! de Bilbao el 15.

En el antiguo Palacio de Deportes de la capital debutará además el 21 una de las sensaciones de la temporada, la diva "indie" Florence + The Machine, que en la jornada previa desembarcará con su disco "High as hope" en el Palau Sant Jordi.

Marzo aún dará para la gira de Eros Ramazzotti "Vita Ce N'è" el 21 en el madrileño Palacio Vistalegre y el 23 en el Palau Sant Jordi, donde el 26 ofrecerá un único concierto en España el joven y cada vez más pujante cantante y compositor canadiense Shawn Mendes.

La artista francesa Zaz, gran estrella de la joven escena musical gala, ofrecerá su primer concierto en el WiZink Center el 1 de abril.

Será un mes muy musical, con conciertos de Passenger (el 2 en La Riviera y el 3 en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona), de los daneses Lukas Graham (16 en Razzmatazz y 17 en La Riviera) y de Rufus Wainwright, quien conmemora 20 años de su primer álbum el 7 en el Gijón Sound Festival, el 8 en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid y el 9 en el Suite Festival de Barcelona.

Bob Dylan volverá a España para ofrecer más conciertos del "Never Ending Tour": el 25 en el Navarra Arena de Pamplona, el 26 en el Bizkaia Arena de Bilbao, el 28 en el Palacio de los Deportes Adolfo Suárez de Gijón y el 29 en Fontes do Sar de Santiago. Ya en mayo, tocará en el Fibes de Sevilla, el 4 en el Marenostrum Music Castle Park de Fuengirola (Málaga), el 5 en la plaza de toros de Murcia y el 7 en la de Valencia.

Le seguirá los pasos de cerca Mark Knopfler con la gira "Down The Road Wherever", que pasará por el Palau Sant Jordi el 25 de abril, el 26 por la plaza de toros de Valencia, el 28 por el WiZink Center, el 29 por la plaza de toros de Córdoba, el 3 de mayo por el Coliseum de A Coruña y el 5 por Navarra Arena.

Tras abril, que ofrecerá además el folk-rock alternativo de los británicos Mumford & Sons el día 27 en el Palau Sant Jordi, llegará un no menos intenso mes de mayo, con el retorno de Backstreet Boys en loor de multitudes el 13 en el WiZink Center y el 17 en el Palau Sant Jordi.

Entre medias aterrizará el pop comercial de los colombianos Morat. Será el 12 en el WiZink Center, desde donde partirán al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 y al Fibes de Sevilla el 24, mientras que el argentino Andrés Calamaro visitará el Gran Teatre del Liceu el 15, el Gran Canaria Arena el 24, el Pabellón Santiago Martín de Tenerife el 25, el Fibes el 8 de junio y el Kursaal de San Sebastián el 21 de junio.

Una de las convocatorias más multitudinarias del año será la de Metallica el 3 de mayo en la capital, en el mismo espacio del festival Mad Cool y ante 68.000 espectadores que ya han agotado las entradas, así como la del día 5 en el Estadi Olímpic de Barcelona.

También a lo grande llegarán Rammstein el 1 de junio en el RCDE Stadium de Cornellà (Barcelona) y Ed Sheeran con su primera gira de estadios, el 7 de junio en el Olímpic Lluís Companys y el 11 del mismo mes en el Wanda Metropolitano de la capital.

Elton John ofrecerá un concierto el 26 de junio en el Wizink Center, convirtiendo Madrid en la primera ciudad española que recibirá su "Farewell Yello Brick Road Tour", concebida como su gira despedida. Otro veterano británico, Rod Stewart, encabezará el 29 de junio el cartel de la XIV edición Músicos en la Naturaleza, en Ávila, y el 3 de julio estará en Marenostrum Music Castle Park 2019.

La compositora, cantante e intérprete Loreena McKennitt recalará en julio en siete ciudades del país, con arranque el 3 de julio en Valencia y el 4 en Murcia, en recintos por concretar. Pasará también por la plaza de toros de Granada (día 5), el ciclo Noches del Botánico de Madrid (6), el Teatro Grec de Barcelona (8), el Palacio de Congresos de Zaragoza (10) y el Teatro Kursaal (11).

Seis años después de su último espectáculo en España, la banda de rock Bon Jovi vuelve a Madrid el 7 de julio con un concierto dentro de su gira "This house is not for sale" que acogerá el Wanda Metropolitano, donde actuará el día 26 de ese mes el trío británico Muse dentro de su gira "Simulation Theory World".

Por último, Michael Bublé paliará con el candor de su voz el final del estío con conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 27 de septiembre y en el WiZink Center de Madrid un día después.

A todo ello hay que sumar la ingente oferta festivalera. Así, en la bisagra entre mayo y junio, el Primavera Sound de Barcelona presumirá de paridad artística con Rosalía, Solange, Tame Impala, Cardi B, J Balvin, Erykah Badu, Future, Janelle Monáe y Nas.

El cuarto Mad Cool contará entre el 11 y el 13 de julio con Bon Iver, The Cure, The National, Vampire Weekend, Vetusta Morla, Iggy Pop, Robyn, Noel Gallagher y The Smashing Pumpkins, estrellas estos asimismo del recuperado Doctor Music Festival, que también llevará a Escalarre (Lleida) a Rosalía y la banda escocesa Primal Scream, entre otros.

Será un fin de semana de locura musical, pues el Bilbao BBK Live! apostará en paralelo por una programación encabezada por Thom Yorke, The Strokes, Suede, Weezer y, de nuevo, Rosalía. Solo unos días después, del 18 al 21 de julio, el FIB se sumará a la fiesta con Lana del Rey como gran apuesta.

Entre los españoles, proseguirán las giras de algunos pesos pesados del directo nacional como Malú (que reemprende "tour" el 5 de abril en el Gran Canaria Arena y pasará por el Teatro Romano de Mérida del 20 de septiembre) o Pablo Alborán (18 de mayo en el Palau Sant Jordi y 22 en el Wizink Center, entre otros lugares).

Pero, sobre todo, cabe destacar el asalto de Manuel Carrasco y de Alejandro Sanz a los estadios, pues ambos irrumpirán por separado en el Benito Villamarín de Sevilla y en el Wanda Metropolitano. El onubense pasará por allí el 21 y el 29 de junio, respectivamente, mientras que el madrileño, con todas las entradas ya agotadas, lo hará antes, el 1 y el 15 de ese mes.

El autor de "Corazón partío" tocará además el día 8 de junio en el RCDE Stadium de Cornellá (Barcelona) y en el Martínez Valero de Elche (Alicante) el día 21.

Por último, pero no menos importante, Enrique Iglesias ofrecerá un único concierto en España el próximo año, que tendría lugar el 7 de diciembre en el WiZink Center.

Javier Herrero