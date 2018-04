El Museo de Arte y Diseño de Miami reabre con identidad y enfoque redefinidos

El Museo de Arte y Diseño del Miami Dade College (MOAD), que echó el cierre durante un año para mejorar sus instalaciones y afinar su identidad y objetivos, reabre hoy sus puertas con una exposición significativamente titulada "Por el pueblo: diseñando una América mejor".

Localizado en la Torre de la Libertad, un icónico edificio de 1925 que se asemeja a la Giralda de Sevilla y fue sede de un diario y luego albergue para los primeros cubanos llegados a Miami huyendo de la Revolución, el MOAD regresa decidido a ser un "catalizador" para la educación cultural y la participación ciudadana.

Rina Carvajal, su directora ejecutiva y conservadora principal, señala a Efe que el rasgo diferencial del MOAD es que no es un depósito de piezas de arte o un lugar para mostrar colecciones.

"Estamos trabajando en un pensamiento sobre la ciudad, en colaborar con la ciudad", señala Carvajal, que ha trabajado para el Perez Art Museum de Miami, la Pinacoteca do Estado de Sao Paulo en Brasil, The Museum of Contemporary Art de Los Ángeles y The Metropolitan Museum of Art de Nueva York, entre otros.

Una animación en vídeo realizada con motivo de la reapertura incide en este aspecto: la Torre de la Libertad, de 88 metros de altura, se descompone en piezas que van integrándose en otros edificios y lugares distintivos de Miami.

"Lo que sucede en el Museo repercute en la ciudad y lo que ocurre en la ciudad tiene reflejo en el museo", dice Natalia Crujeiras, directora de Asuntos Culturales de MDC.

A la vez el MOAD apuesta por la experimentación artística y las manifestaciones interdisciplinarios que "exploren las intersecciones del arte, el diseño y otras formas artísticas con acción cultural".

La exposición elegida para la reapertura, que estará abierta hasta el 30 de septiembre, explora los retos que enfrentan las comunidades urbanas, suburbanas y rurales a través de 60 proyectos de diseño socialmente responsable cuyos autores están repartidos por todo Estados Unidos.

Desde los bidones con agua que se colocan en la frontera con México para que los inmigrantes que cruzan el desierto no perezcan deshidratados hasta sillas de ruedas adaptadas para que sus usuarios puedan jugar al fútbol tienen cabida en "By the People: Designing a Better America".

La exposición ha sido organizada por Cynthia E. Smith, conservadora de diseño socialmente responsable del Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum de Nueva York.

Soluciones para evitar inundaciones creadas por personas de áreas donde el nivel del mar está subiendo a causa del calentamiento global o viviendas diseñadas específicamente para las necesidades de personas de bajos ingresos que tienen nietos a su cargo son otras de las iniciativas recogidas en la exposición.

La nueva etapa del museo del Miami Dade College, la universidad que cuenta con mayor número de alumnos de todo Estados Unidos, se inicia también con "This Situation", del artista germano-británico Tino Sehgal, a partir del 7 de abril.

Las obras de Sehgal son situaciones estructuradas donde se cuestiona la relación tradicional sujeto-objeto del arte visual y donde la interacción con el público es el centro de un universo que tiene en el idioma, el canto y la danza algunos de sus elementos constitutivos.

"This Situation", creada originalmente en el 2007, forma parte de la serie interdisciplinar "Living Together" (Viviendo juntos) del MOAD, que fomenta la búsqueda de nuevas formas de pensar en el espacio cívico y la ciudadanía.

La serie, que ha traído a Miami artistas de Brasil, Colombia, Palestina y otros países, culminará con una instalación en vídeo del artista surafricano William Kentridge a partir del 19 de mayo.

La obra "More Sweetly Play the Dance", proyectada en las paredes de una galería, rodea al espectador con imágenes de una procesión en un paisaje desolado; un desfile de la muerte filmado parcialmente en vivo y presentado en el estilo animado original de Kentridge.

"Para nuestra audiencia principal, el arte y el diseño no son mercancías. Son respuestas vitales y reveladoras a las preguntas más acuciantes de la actualidad, y un punto de concentración del cambio positivo continuo", afirma Carvajal.

El nuevo MOAD cuenta también con dos espacios para las "colecciones especiales". El dedicado al "Legado cubano" presentará a partir de mayo una instalación multimedia del artista miamense César Trasobares titulada "Cuban Streams: 1885-1965".

El otro espacio, denominado Kislak Center, acogerá las valiosas obras precolombinas donadas al MDC por el filántropo Jay Kislak.